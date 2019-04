नई दिल्‍ली : कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री एचडी कुमारस्‍वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी ओर से दिए गए विवादित बयान पर सफाई दी है. दरअसल उन्‍होंने 9 अप्रैल को एक रैली में कहा था कि पीएम मोदी हर सुबह उठने के बाद चेहरे पर चमक लाने के लिए मेकअप करते हैं. अपने इस बयान पर उन्‍होंने अब सफाई देते हुए कहा, 'मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि बीजेपी के सभी लोग कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा देखें और हमें वोट दें.'

#WATCH Karnataka CM HD Kumaraswamy to ANI, on his statement 'Modi puts makeup and wax', says, "Why I said so was because all BJP people are saying that please see the face of Narendra Modi, vote for us." pic.twitter.com/AA9ysD9A18

उन्‍होंने पाकिस्‍तान अधिकृत कश्‍मीर पर किए गए भारतीय सेना की एयरस्‍ट्राइक के मुद्दे पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है. उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी चुनावी रैलियों में एयरस्‍ट्राइक का जिक्र कर सकते हैं. लेकिन उनके द्वारा उनके ऑफिस (पीएमओ) का गलत तरीके से इस्‍तेमाल करना गलत है.

उन्‍होंने कहा कि इस देश में पहले भी कई प्रधानमंत्री रहे. भारत और पाकिस्‍तान के बीच युद्ध भी हुए. लेकिन किसी ने भी उसे मुद्दा बनाकर इसका लाभ नहीं उठाया. पीएम मोदी देश की जनता का गुमराह कर रहे हैं.

कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री एचडी कुमारस्‍वामी ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्‍यू में कहा है कि पहले लोग मेरा विरोध कर रहे थे. लेकिन अब लोग इस बात से आश्‍वस्‍त हो गए हैं कि कुमारस्‍वामी ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर अच्‍छा किया है. वह यह भी समझ गए हैं कि कुमारस्‍वामी अब कर्नाटक के विकास के लिए प्रयासरत हैं. लोगों का यही मानना है.

सीएम कुमारस्‍वामी ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का भी हवाला दिया. उन्‍होंने सवाल पूछा कि जब 1995 में मेरे पिता एचडी देवेगौड़ा 10 महीने के लिए प्रधानमंत्री थे तब क्‍या देश में कोई आतंकी घटना हुई थी? उस दौरान भारत-पाकिस्‍तान सीमा पर कोई आतंकी गतिविधि हुई थी? जब मेरे पिता पीएम थे तो पूरा देश शांत था.

#WATCH Karnataka CM HD Kumaraswamy says, "I am an emotional man, because we have come from the surrounding of poor mass. We always mix with poor mass...", while speaking on coalition govt with Congress party in Karnataka and him breaking down in a public rally. pic.twitter.com/eAqA2dhmLw

