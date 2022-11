BPSC Recruitment Notification Out: बीपीएससी ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, इतने लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी

Sarkari Naukri: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने राज्य में अलग अलग सिविल सर्विस भर्ती के लिए 68वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जो कैंडिडेट्स बीपीएससी 68वीं परीक्षा 2022-23 में शामिल होने के इच्छुक हैं, उन्हें ऑनलाइन मोड के माध्यम से परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. बीपीएससी 68वीं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होगी और उम्मीदवारों को आखिरी तारीख यानी 20 दिसंबर 2022 से पहले अपना आवेदन जमा करना होगा.

पदों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने वालों को बीपीएससी 68वीं प्री परीक्षा में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा, जो 12 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली है. उसके बाद उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा 12 मई 2022 को आयोजित की जाएगी. मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार 11 अगस्त 2022 को साक्षात्कार के लिए परीक्षा बुलाई जाएगी.

बिहार 68वीं भर्ती के लिए आयोग में कुल 281 वैकेंसी हैं. इच्छुक लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. आयु सीमा पुरुष उम्मीदवारों के लिए 37 साल और महिला उम्मीदवारों के लिए 40 साल है. कैंडिडेट्स का फाइनल सेलेक्शन 900 नंबर के मेन्स एग्जाम और 120 नंबर के इंटरव्यू राउंट के आधार पर किया जाएगा. मेरिट लिस्ट 1020 नंबरों की तैयार की जाएगी.

How to Apply for BPSC 68th Exam 2023

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं.

अब वेबसाइट पर मौजूद रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको मांगी गई जरूरी डिटेल भरनी होंगी.

डिटेल्स भरने के बाद मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. इसके बाद फीस पे करनी है.

अब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट निकाल लें.

Educational Qualification

फायर ऑफिसर - साइंस या फायर इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल में इंजीनियरिंग डिग्री

अन्य पद - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट

BPSC 68th Age Limit

न्यूनतम आयु सीमा - 20/21/22 साल

पुरुष के लिए अधिकतम आयु सीमा - 37 साल

महिला/बीसी/ओबीसी के लिए अधिकतम आयु सीमा - 40 साल

एससी/एसटी के लिए अधिकतम आयु सीमा - 42 साल

