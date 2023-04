Career: आप भी बनना चाहती हैं Air Hostess, तो माननी होंगी ये शर्ते, वरना पूरा नहीं कर पाएंगी सपना

How to become Air Hostess: हर युवा का एक सपना होता कि वह क्या बनना चाहता है. हर कोई अपने लिए अलग-अलग प्रोफेशन चुनते हैं. वहीं, बहुत से लड़कियां एयर होस्टेज बनना चाहती हैं. अगर आपने भी एयर होस्टेस बनने का सपना देखा हैं और इस सपने को हर हाल में पूरा करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी.

ज्यादातर सेक्टर्स में यही होता है कि एक बार नौकरी मिल जाए बस फिर सब सेट है, लेकिन इस फील्ड में जॉब के बाद भी मेहनत करनी पड़ती है. इस फील्ड में पढ़ाई के अलावा भी कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी होते हैं, जिन्हें पूरा करने पर ही आपको इस फील्ड में सेलेक्ट किया जाता है और बाद में भी आपको कुछ शर्तों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होती है. इन पैरामीटर्स का रखना होगा ध्यान

एयर होस्टेस की जॉब करने के लिए 18 से 25 साल की कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं. उनकी न्यूनतम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए. कैंडिडेट का वेट उसकी हाइट के प्रपोर्शन में ही होना चाहिए. इसके साथ ही आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आपको किसी तरह का कोई मेडिकल इशू नहीं होना चाहिए. मेडिकल फिटनेस है जरूरी

जॉब के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को जॉइनिंग से पहले डिटेल मेडिकल टेस्ट होता है. उनकी आईसाइट मिनिमम 6/9 से कम न हो. एयरलाइंस इस बात पर भी खासा जोर देती है कि कैंडिडेट की कोई मेंटल इलनेस की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए. कैंडिडेट्स को कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं होनी चाहिए. ये होती हैं जरूरी शर्तें

आप जॉब के दौरान अपना वजन नहीं बढ़ा सकते.

उम्र 18 साल, हाइट 152 सेमी - वेट 50 किलो

20 से 26 साल, हाइट 152 सेमी - वेट 56 किलो

एयर होस्टेस को हमेशा 5-6 इंच की हील पहननी पड़ती है.

हमेशा फुल मेकअप में रहना होगा, इसके लिए मेकअप करते आना चाहिए.

एयर होस्टेस के नाखून बड़े हो और हमेशा नेल पॉलिश लगी होनी चाहिए.

उनकी बॉडी पर कोई टैटू या पियर्सिंग नहीं होनी चाहिए जो दिखाई दे.

फेयर कॉम्पलेक्शन, स्माइलिंग फेस और चार्मिंग पर्सनेलिटी जरूरी है.

इंग्लिश पर पकड़ हो और कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है तो और बेहतर है.