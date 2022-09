EPFO Recruitment 2022: ईपीएफओ में चल रही है भर्ती, इस पते पर भेजना है फॉर्म; सैलरी 34,800 रुपये महीना तक

EPFO Notification Out for Auditor Vacancies: क्या आप वही हैं जो एक नए नौकरी नोटिफिकेशन की तलाश में हैं? यदि हां, तो यह खबर आपके लिए है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के उच्च अधिकारी के 32 पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. ईपीएफओ भर्ती अधिसूचना 2022 लेखा परीक्षक पद की नियुक्ति के लिए है. इच्छुक उम्मीदवारों को नीचे दिए गए सेक्शन का संदर्भ लेना चाहिए और ईपीएफओ ऑडिटर भर्ती 2022 के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करनी चाहिए. उम्मीदवारों के लिए इसे आसान बनाने के लिए, हमने ईपीएफओ जॉब्स आधिकारिक नोटिफिकेशन पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए एक डायरेक्ट लिंक दिया है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी जो नियमित आधार पर समान पद धारण करते हैं या पे मैट्रिक्स के लेवल 5 में 5 साल की नियमित सेवा के साथ (पीबी -1 आर.5200 से 20200 जीपी के साथ 2800/- रुपये ( पूर्व-संशोधित) (रु.4500-7000 5वां सीपीसी) या समकक्ष और सार्वजनिक निधियों के लेखा/लेखा परीक्षा में अनुभव रखने वाले (कंप्यूटर में कार्यसाधक ज्ञान को वरीयता)

How to Apply for Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) Job Openings

जो उम्मीदवार इच्छुक हैं और सभी पात्रता को पूरा करते हैं, उन्हें निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना जरूरी है. आवेदक को संबंधित डॉक्टूमेंट्स के साथ आवेदन फॉर्म को इस पते पर भेजने की जरूरत है. EPFO, Head Office, Sh. Mohit Shekhar, Regional Provident Fund Commissioner (HRM), Bhavishya Nidhi Bhawan, 14 Bhikaijicarma Place, New Delhi – 110066. इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 32 पद भरे जाने हैं. इन पदों पर भर्ती के लिए 27 सितंबर 2022 तक आवेदन किया जा सकता है.

