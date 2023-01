Home Guard Recruitment 2023: होम गार्ड के 3842 पदों पर भर्ती के लिए तुंरत कर दीजिए आवेदन, 8वीं पास करें अप्लाई

Rajasthan Recruitment 2023: होम गार्ड्स विभाग, राजस्थान सरकार ने हाल ही में होम गार्ड्स की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. राजस्थान सरकार ने राजस्थान होम गार्ड 2023 के लिए बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली हैं. राजस्थान राज्य में होम गार्ड विभाग के तहत कुल 3842 वैकेंसी उपलब्ध हैं.

विभाग योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी 2023 से शुरू करेगा. राजस्थान होमगार्ड रजिस्ट्रेशन लिंक 11 फरवरी 2023 को बंद कर दिया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख से पहले राजस्थान होमगार्ड आवेदन जमा करें.

रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइटों यानी home.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर किए जाएंगे. होमगार्ड के रूप में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को कक्षा 8वीं पास होना चाहिए. आवेदन जमा करने के बाद, उन्हें कई चयन राउंड पास करने होंगे. आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए. वहीं अधिकतम आयु सीमा 35 साल है. आवेदन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 250 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी. वहीं SC/ ST/ EWS/ MBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 200 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी.

Selection Process for Rajasthan Home Guard Recruitment 2023

फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी)

शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) - 25 नंबर

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन - विशेष योग्यता जैसे एनसीसी / कंप्यूटर डिप्लोमा / आईटीआई / खेल / स्काउट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि के लिए 20 नंबर)

इंटरव्यू - 5 नंबर)

मेडिकल टेस्ट

How to Apply for Rajasthan Home Guard Jobs 2023?

राजस्थान होम गार्ड वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप का पालन कर सकते हैं.

कैंडिडेट्स को आवेदन करने के लिए एसएसओ राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट - sso.rajasthan.gov.in पर जाएं

अपनी एसएसओ आईडी बनाएं.

अपने अकाउंट में एंटर करें.

डिटेल्स भरें और अपना आवेदन जमा कर दें.

अपने फाइनल आवेदन का प्रिंटआउट ले लें.

नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये https://home.rajasthan.gov.in/content/dam/HomeGuardsfile/Currentnews/Adv... है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की जरूरत नहीं