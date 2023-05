India Post Recruitment Notification: इंडिया पोस्ट में 12828 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, ये रही आपके लिए एक-एक डिटेल

India Post GDS Sarkari Naukri: इंडिया पोस्ट ने 12828 ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. बिना बैंक वाले गांवों में बीओ के लिए भर्ती की जा रही है. ऑनलाइन आवेदन लिंक indiapostgdsonline.gov.in पर उपलब्ध है. उम्मीदवार 11 जून 2023 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक के रूप में नियुक्त किया जाएगा.

Indian Post GDS Salary



BPM -12,000 से 29,380 रुपये महीना तक

ABPM -10,000 से 24,470 रुपये महीना तक

India Post GDS Eligibility Criteria 2023

Educational Qualification

भारत सरकार / राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा संचालित गणित और अंग्रेजी (जरूरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो) में 10 वीं कक्षा पास होने का माध्यमिक विद्यालय परीक्षा पास प्रमाण पत्र जीडीएस की सभी कैटेगर के लिए एक जरूरी योग्यता है.

India Post GDS Age Limit

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 40 साल रख गई है.

अन्य योग्यताएं

कंप्यूटर का नॉलेज

साइकिल चलानी आती हो

Selection Criteria for India Post GDS Recruitment 2023 ?

इंडिया पोस्ट सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा.

मेरिट सूची 4 दशमलव की सटीकता के प्रतिशत के लिए कुल मिलाकर अनुमोदित बोर्डों के 10 वीं कक्षा के माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राप्त नंबरों/ ग्रेड के आधार पर तैयार की जाएगी. संबंधित अनुमोदित बोर्ड मानदंडों के अनुसार सभी विषयों को पास करना अनिवार्य है.

How to Apply for India Post GDS Recruitment 2023