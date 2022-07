Indian Army Recruitment 2022: 12वीं पास के लिए सेना में निकली नौकरी, सैलरी 63200 रुपये महीना तक

Indian Army Air Defence Centre Recruitment 2022: आर्मी एयर डिफेंस सेंटर भर्ती ने रोजगार समाचार पत्र दिनांक 16 जुलाई से 22 जुलाई 2022 में लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है.12 वीं पास उम्मीदवार आर्मी एयर डिफेंस सेंटर भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर ऑफलाइन आवेदन रोजगार समाचर में नोटिफिकेशन पब्लिश होने के 45 दिन के अंदर अंदर किया जा सकता है. इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए. इसके साथ ही कैंडिडेट की हिंदी में टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए. वहीं इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए.

इन पदों पर आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए. वहीं अधिकतम आयु सीमा 25 साल रखी गई है. सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट्स को लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा. कैंडिडेट्स आवेदन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें. अगर आप मांगी गई पात्रता पूरी नहीं करते हों तो आवेदन न करें. ऐसे में आपके आवेदन को रद्द किया जा सकता है.

एग्जाम पैटर्न

परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के सवाल शामिल होंगे.

पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा.

How to Apply Indian Army Recruitment 2022

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदन पत्र भेजते समय टॉप पर लिखना होगा कि यह एलडीसी के पद के लिए है. अपने भरे हुए फॉर्म को The Commandant, Army AD Centre, Ganjam (Odisha) PIN - 761052 पर भेजना होगा.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर