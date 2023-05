UP Police SI Salary: जानें यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर को मिलती है कितनी सैलरी, किन भत्तों का मिलता है लाभ

UP Police Sub Inspector Salary Allowance Benefits: बचपन से ही बहुत से बच्चों का यह सपना होता है कि वे बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनें. इसके लिए कई बच्चे बड़े होकर पुलिस बनने की तैयारी भी करते हैं. हमारे देश में पुलिस की नौकरी को काफी लोकप्रिय नौकरियों में से एक माना जाता है. इसलिए हर साल लाखों उम्मीदवार इस नौकरी की तैयारी करते हैं. हालांकि, बहुत से उम्मीदवार तैयारी के दौरान यह जानना चाहते हैं कि एक दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर (Sub Inspector) के पद पर तैनात ऑफिसर को कितनी सैलरी दी जाती है. ऐसे में हम आपको बता दें कि एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी हर राज्य अगर-अलग होती है, लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश राज्य में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात अफसर को मिलने वाली सैलरी व अन्य भत्तों के बारे में बताएंगे.

दरअसल, उम्मीदवार को अगर तैयारी के दौरान ही यह पता लग जाए कि एक सब इंस्पेक्टर को कितनी सैलरी मिलती है, तो उसको भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए काफी प्रोत्साहन मिलता है. सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात एक अफसर को 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक का पे स्केल दिया जाता है. वहीं, साथ ही उन्हें 4,200 रुपये का ग्रेड पे भी मिलता है. इसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर को हाउस रेंट अलाउंस, महंगाई भत्ते समेत अन्य अलाउंस भी दिए जाते हैं, जिसका अगर पूरी तरह से कैल्कुलेश किया जाए, तो यूपी में एक सब इंस्पेक्टर को 24,000 रुपये से लेकर 80,400 रुपये के बीच इन हैंड सैलरी प्राप्त होती है. उम्मीदवार नीचे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की सैलरी का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं और साथ वे ये भी जान सकते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर को कौन-कौन से भत्ते दिए जाते हैं. यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर सैलरी स्ट्रक्चर - बेसिक पे - 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक - ग्रेड पे - 4,200 रुपये - एचआरए एवं महंगाई भत्ता - 13,500 रुपये - सैलरी - 27,900 रुपये से लेकर 1,04,400 रुपये - कटौती - 4000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये तक - इन हैंड सैलरी - 24000 रुपये से लेकर 80,400 रुपये तक यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर को मिलने वाले भत्ते 1. महंगाई भत्ता

2. किराया भत्ता

3. परिवहन भत्ता

4. व्यावसायिक भत्ता एवं अन्य भत्ते