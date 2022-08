NTPC Recruitment 2022: एनटीपीसी में निकली सरकारी नौकरी, सैलरी 1,20,000 रुपये महीना

NTPC Recruitment 2022 Job Notification: नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी लिमिटेड) ने 20 सहायक अधिकारी पद पर भर्ती के लिए रोजगार समाचार (20-26 अगस्त) 2022 में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 अगस्त 2022 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं. अधिसूचना में उल्लिखित अन्य योग्यता के साथ मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / प्रोडक्शन में इंजीनियरिंग डिग्री समेत कुछ शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/प्रोडक्शन में कम से कम 60 फीसदी नंबरों के साथ इंजीनियरिंग डिग्री के साथ कारखानों/अधिनियमों/नियमों के तहत मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय श्रम संस्थान/संस्थान से औद्योगिक सुरक्षा में फुल टाइम डिप्लोमा. या फैक्ट्री अधिनियम/नियमों के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 60 फीसदी नंबरों के साथ औद्योगिक सुरक्षा/अग्नि और सुरक्षा में इंजीनियरिंग डिग्री.

इन पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा 30 साल रखी गई है. इन पदों पर जिन कैंडिडेट्स को नौकरी मिलेगी उन्हें 30000 रुपये से लेकर 120000 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in/www.ntpc.co.in पर 28 अगस्त 2022 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

How To Apply for NTPC Recruitment 2022

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स NTPC की आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको Apply Online Link मिलेगा. उस पर क्लिक करें.

अब संबंधित पर के लिए आवेदन करें और मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटो और साइन अपलोड कर दें.

इसके बाद एप्लीकेशन फीस पे करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

अब इस भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें और अपने पास रख लें.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर