PSC Recruitment 2023: 35 साल तक के इन लोगों के लिए निकली हैं सरकारी नौकरी, सैलरी 1.35 लाख रुपये महीना तक

Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए हम यहां एक गुड न्यूज लेकर आए हैं. ओडिशा लोक सेवा आयोग ने ओडिशा न्यायिक सेवा में सिविल जज के पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है. आवेदन प्रक्रिया 17 फरवरी से शुरू होगी और आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 17 मार्च है. इच्छुक उम्मीदवार www.opsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

OPSC recruitment 2023 vacancy details: सिविल जजों के 57 खाली पदों को भरने के लिए यह भर्ती अभियान चलाया जा रहा है.

OPSC recruitment 2023 age limit: आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट्स की आयु कम से कम 23 साल होनी चाहिए. वहीं अधिकतम आयु सीमा 35 साल है.

OPSC recruitment 2023 selection process: इन पद पर कैंडिडेट्स का सेलेक्शन कई फेज की परीक्षा पास करने के बाद होगा. सबसे पहले होगी प्री परीक्षा, फिर मेन्स और आखिर में इंटरव्यू राउंड होगा. एक फेज पार करने वाले कैंडिडेट को ही अगले फेज की परीक्षा देने का मौका मिलेगा. तीनों स्टेज पास करने पर ही नियुक्ति मिलेगी.

किनती मिलेगी सैलरी

इन पद पर सेलेक्ट होने पर कैंडिडेट्स को महीने के 1.36 लाख रुपये तक सैलरी मिलेगी.

OPSC recruitment 2023 educational qualification: कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान से लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए.

OPSC recruitment 2023: Know how to apply

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट opsc.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको Apply online का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करे.

अब आपको यहां अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. यहां मांगी गई सभी जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अपना फॉर्म सबमिट कर दें.

सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लें.

इन पदों के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ये https://www.opsc.gov.in/Public/OPSC/Default.aspx है.

