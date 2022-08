Sarkari Naukri: क्लर्क जेए और जेएए समेत 2756 पदों पर निकली नौकरी, सैलरी 65900 रुपये महीना तक, आयु सीमा 50 साल

Rajasthan High Court Recruitment 2022: Rajasthan High Court (RHC) राजस्थान उच्च न्यायालय (आरएचसी) जल्द ही राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, तालुका कानूनी सेवा समितियों और लोक अदालत सहित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय सहित कई विभागों में जूनियर न्यायिक सहायक (जेजेए), जूनियर सहायक (जेए) और क्लर्क ग्रेड II के लिए 2756 पदों पर भर्ती भरने जा रहा है. इन पदों में से 2058 पद क्लर्क के लिए, 320 जेजेए पदों के लिए और 378 पद जेए के लिए हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भर्ती के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 अगस्त 2022 से शुरू होगी. इस अवसर के इच्छुक उम्मीदवार 22 सितंबर 2022 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं. चयन के बाद, उन्हें आरएस की सैलरी 14600 प्रति माह में दो महीने के लिए प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में काम करना होगा. प्रशिक्षण के बाद, उन्हें 20800-65900 रुपये प्रति महीना तक की सैलरी मिलेगी. अलग अलग पदों के लिए आयु सीमा अलग है. इन पदों पर आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 साल है.

नौकरी के बारे में ज्यादा जानकारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन में उपलब्ध होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट (hcraj.nic.in) पर नजर रखें.

Rajasthan High Court Recrutiment 2022 Eligibility Criteria

उम्मीदवार को भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय की समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए.

उसे कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए. शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य के बारे में ज्यादा जानकारी बाद में अधिसूचित की जाएगी.

How to Apply for RHC Recrutiment 2022?

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाएं.

इसके बाद 'Recruitment' सेक्शन में जाएं. रिक्रूटमेंट सेक्शन के बाद 'Online Application Link' पर जाएं.

अब यहां मांगी गई जरूरी डिटेल्स भर दें.

डिटेल्स भरने के बाद सबमिट कर दें.

अपने भरे हुए एप्लिकेशन का प्रिंट आउट ले लें.

