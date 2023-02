RCF Recruitment 2023: कोच फैक्ट्री कपूरथला में अप्रेंटिस पदों पर निकली है भर्ती, मांगी है इतनी योग्यता

RCF Railway Recruitment 2023: अगर आप भी रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है. रेल कोच फैक्ट्री कपूरथा (Rail Coach Factory, Kapurthala) ने भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के जरिए रेल कोच फैक्ट्री (Rail Coach Factory) के विभिन्न ट्रेडों में 550 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इच्छुक कैंडिडेट्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rcf.indianrailways.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इस डेट तक है आवेदन का मौका

रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 4 मार्च 2023 निर्धारित है. ऐसे में इच्छुक कैंडिडेट्स जल्द से जल्दइन पदों के लिए अप्लाई कर दें.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

अप्रेंटिस पदों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 फीसदी नंबरों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है.

कैंडिडेट्स के पास संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है.

ये रही वैकेंसी डिटेल

इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न ट्रेडों में 550 पदों को भरा जाएगा, जिसमें फिटर के 215, वेल्डर (जी एंड ई) के 230, मशीनिस्ट के 5, पेंटर (जी) के 5, कारपेंटर के 5 और इलेक्ट्रीशियन के 75 पदों समेत ही अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी.

एज लिमिट

कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 15 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए.

ऐसे डाउनलोड करें नोटिफिकेशन

सबसे पहले रेल कोच फैक्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट rcf.indianrailways.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर 'Notice for engagement of Act Apprentices for imparting training under the Apprentices Act 1961 for the year 2023-24' लिंक पर क्लिक करें.

अब आपको एक नई विंडो में आरसीएफ रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2023 नोटिफिकेशन की पीडीएफ मिलेगी.

आरसीएफ रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2023 नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें.

इसे भविष्य के लिए सेव कर लें.

ध्यान से भरें फॉर्म

कैंडिडेट्स को यह सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले भर्ती नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि फॉर्म में कोई गलती पाई जाने पर आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा.

