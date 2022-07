REET 2022 Exam: रीट एग्जाम में अच्छे स्कोर के काम आएंगी ये छोटी-छोटी टिप्स, 'चुपके' से पढ़ लीजिए

REET 2022 एग्जाम क्रैक करना कई उम्मीदवारों के लिए एक चुनौती हो सकती है क्योंकि इस साल आवेदकों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण इस परीक्षा के लिए कंप्टीशन का लेवल काफी हाई है. इस बार कुल 15,66,992 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जिनमें से 13,65,831 उम्मीदवार राजस्थान के मूल निवासी हैं. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आरईईटी 2022 परीक्षा के माध्यम से लगभग 46500 पदों को भरा जाना है. इसलिए हम लास्ट मूमेंट में बेस्ट टिप्स लेकर आए हैं जो आपको आरईईटी 2022 ऑनलाइन परीक्षा को शानदार तरीके से पास करने में मदद कर सकती हैं.

Revise the Important Topics

REET 2022 परीक्षा दो लेवल में आयोजित की जाएगी - प्राइमरी लेवल (कक्षा 1 से 5 वीं के लिए) और अपर प्राइमरी लेवल (कक्षा 6 से 8 वीं के लिए). प्राइमरी लेवल की शिक्षक परीक्षा में एक-एक नंबर के 150 सवाल होंगे. गलत उत्तरों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इसलिए कैंडिडेट्स जरूरी टॉपिक्स का रिवीजन कर लें.

Time Management

आपको उन सेक्शन के लिए उचित समय देने की जरूरत है जो आपकी स्ट्रेंथ वाले एरिया हैं. कोशिश करें कि किसी भी सावल को हल करते समय उसे एक मिनट से ज्यादा न दें. किसी विशेष सवाल में फंसने के बजाय दूसरे सवालों की ओर बढ़ें. उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान समय का ध्यान रखना चाहिए.

Practice Previous Year Papers & Mock Tests

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पिछले साल के पेपर और मॉक टेस्ट का अभ्यास करें ताकि पेपर को हल करने की स्पीड को बढ़ाया जा सके. रीट पेपर -1 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 वीं के लिए) और पेपर -2 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 वीं के लिए) के लिए है. पेपर-1 और पेपर-2 के पिछले साल के पेपर का अलग-अलग अभ्यास करें.

Read the Complete Question First

उम्मीदवारों को अधूरे सावल पढ़ने और अंततः गलत जवाब देने की गलती से बचने की जरूरत है. सवालों को ध्यान से पढ़ें और समझें कि क्या पूछा जा रहा है.

Maintain your Speed & Accuracy and Maximize your Score

याद रखें कि पेपर -1 और पेपर -2 पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो, आपका काम बस अपने स्कोर को ज्यादा करना है, हालांकि आप कर सकते हैं. इसलिए, परीक्षा के दौरान पेपर हल करते समय अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बनाए रखने का प्रयास करें.

Don’t forget your Admit Card, Photograph and ID Proof

फोटो के साथ एडमिट कार्ड और उसकी फोटोकॉपी के साथ मूल आईडी प्रूफ लेना न भूलें. एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए इसे दिखाना जरूरी है. परीक्षा की तारीख और शिफ्ट के टाइम को ध्यान से देखें.

Don’t Take Stress

एग्जाम से पहले खुद पर ज्यादा जोर न दें. आराम करें और शांत रहें. शांत मन से परीक्षा देने से आपको अपना बेस्ट प्रदर्शन करने और ज्यादा स्कोर करने में मदद मिल सकती है. याद रखें कि लास्ट टाइम की तैयारी में डीप स्टडी शामिल नहीं है. आपको केवल उन सभी जरूरी सब्जेक्ट पर ब्रश करने की जरूरत है जो निश्चित रूप से इस परीक्षा को आसानी से पास करने में आपकी मदद कर सकते हैं.