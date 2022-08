PNB Naukri: पंजाब नेशनल बैंक में निकली नौकरी, आयु सीमा 35 साल, यहां भरकर भेजना है फॉर्म

PNB Recruitment 2022: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) योग्य उम्मीदवारों को नौकरी की पेशकश कर रहा है जो क्रमशः अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा विभागों के तहत अधिकारी और प्रबंधक पदों के रूप में शामिल हो सकते हैं. इच्छुक व्यक्ति इन पदों के लिए निर्धारित समय के भीतर डाक के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं.

बैंक 103 पदों को भर रहा है, जिनमें से 23 अधिकारी (अग्नि सुरक्षा) पदों के लिए आरक्षित हैं और 80 प्रबंधक (सुरक्षा पदों के लिए) के लिए आरक्षित हैं. पीएनबी ने बैंक की अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी pnbindia.in पर नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों पर भर्ती के लिए 30 अगस्त 2022 तक आवेदन किया जा सकता है. इन पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट्स की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए वहीं अधिकतम आयु सीमा 35 साल है.

PNB Recruitment 2022 Eligibility Details

मैनेजर: एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक, सेना / नौसेना / वायु सेना में 5 साल की कमीशन सेवा वाला एक अधिकारी या एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक या सहायक कमांडेंट के पद से नीचे न हो या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में समकक्ष रैंक के साथ न्यूनतम 05 साल की सेवा हो.

फायर सेफ्टी ऑफिसर: नेशनल फायर सर्विस कॉलेज (एनएफएससी) नागपुर से बीई (फायर) कम से कम एक साल के अनुभव के साथ. या एआईसीटीई / यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज / विश्वविद्यालय से फायर टेक्नोलॉजी / फायर इंजीनियरिंग / सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में चार साल की स्नातक डिग्री (बी.टेक / बीई या समकक्ष) कम से कम एक साल के अनुभव के साथ या किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या एआईसीटीई / यूजीसी और डिवीजनल ऑफिसर कोर्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर से कम से कम एक साल का अनुभव या एआईसीटीई / यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स इंडिया / इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग-यूके से ग्रेजुएट. एआईसीटीई / यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कम से कम 3 साल का अनुभव या ग्रेजुएश की डिग्री और नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर से सब-ऑफिसर कोर्स / स्टेशन ऑफिसर कोर्स, कुल मिलाकर न्यूनतम 60 फीसदी नंबरों के साथ और 3 साल का अनुभव.

How to Submit PNB Application Form 2022?

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट www.pnbindia.in पर जाएं. वहां Recruitments टैब में जाएं और फॉर्म डाउनलोड कर लें.

इसे भरें और स्पीड/रजिस्टर्ड डाक द्वारा ट्रांजेक्शन नंबर/यूटीआर नंबर, बैंक का नाम और ट्रांजेक्शन की तारीख ऑनलाइन फीस भुगतान के प्रमाण के साथ भेजें और लिफाफे में अन्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगाएं.

अब इस फॉर्म को "‘Application for the post of “POST:_______________________”. to "CHIEF MANAGER (RECRUITMENT SECTION), HRD DIVISION, PUNJAB NATIONAL BANK, CORPORATE OFFICE, PLOT NO 4, SECTOR 10,

DWARKA, NEW DELHI -110075" पर भेज दें.

PNB Recruitment 2022 Selection Process

प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, बैंक अपने विवेक से चयन के तरीके पर निर्णय लेगा. इंटरव्यू या लिखित / ऑनलाइन परीक्षा के बाद इंटरव्यू के बाद आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग होगी.

