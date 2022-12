SSC CHSL Notification 2022-2023 Out: एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी, 12वीं पास को मिलेगी 92,300 रुपये महीना तक सैलरी

SSC CHSL 2022 Vacancy Details: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने हाल ही में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा 2022-2023 के लिए ssc.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. 12वीं पास कैंडिडेट्स के पास यह गोल्डन चांस है. क्योंकि आयोग द्वारा 4500 वैकेंसी की घोषणा की गई है. इसलिए, आप 04 जनवरी 2023 को या उससे पहले एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आवेदकों को एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो फरवरी या मार्च 2023 में ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी. उसके बाद, आयोग उन सभी उम्मीदवारों के लिए एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 परीक्षा आयोजित करेगा जो 1 परीक्षा टीयर में क्वालिफाई करेंगे.

वैकेंसी लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) / जूनियर सचिवालय सहायक (जेएसए), डेटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) और डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड 'ए' के ​​लिए उपलब्ध हैं. उम्मीदवारों को नीचे दी गई एसएससी सीएचएसएल पीडीएफ में उपलब्ध सभी जरूरी जानकारी को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है.

SSC CHSL Salary 2022

लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी)/जूनियर सचिवालय सहायक (जेएसए): पे लेवल-2 (19,900-63,200 रुपये).

डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO): पे लेवल-4 (25,500-81,100 रुपये) और लेवल-5 (29,200-92,300 रुपये).

डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड 'ए': पे लेवल -4 (25,500-81,100 रुपये).

SSC CHSL 2022 Eligibility Criteria

LDC/ JSA और DEO/ DEO Grade ‘A’ के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए.

आयु सीमा की बात करे तो कैंडिडेट्स की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए. वहीं अधिकतम आयु सीमा 27 साल रखी गई है. सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले SSC CHSL Tier 1 Exam होगा. इसे क्वालिफाई करने वालों को SSC CHSL Tier 2 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 100 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी.

How to Apply for SSC CHSL Recruitment 2023?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा.

अब यहां अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर लें.

सफल लॉगिन पर, आपके द्वारा अब तक भरे गए 'बेसिक डिटेल' की जानकारी डिस्प्ले होगी. यदि जरूरी हो तो आप इसे एडिट कर सकते हैं या अपना एक बार का रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए नीचे 'Next' बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं.

अब यहां मांगी गई डिटेल भरें. डिटेल सेव कर लें. ड्राफ्ट प्रिंटआउट लें और 'फाइनल सबमिट' से पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरी गई जानकारी ध्यान से चेक कर लें.

‘Declaration’ को पढ़ें और आप उससे सहमत हैं तो ‘I Agree’ पर क्लिक कर दें.

'फाइनल सबमिट' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको दो ओटीपी में से एक डालना होगा.

बेसिक डिटेल जमा करने के बाद, यदि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं होती है, तो आपका डेटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा.

