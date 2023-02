Sarkari Naukri: इस सरकारी नौकरी के एग्जाम का फाइनल रिजल्ट जारी, इतने लोगों को मिलेगा मौका

Staff Selection Commission: कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी एमटीएस, हवलदार के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी) राउंड में उपस्थित होने के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है. जो कैंडिडेट्स मल्टी टास्किंग (नॉन-टेक्निकल) स्टाफ और हवलदार (CBIC और CBN) परीक्षा, 2021 में उपस्थित हुए थे, वे शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट - ssc.nic.in पर देख सकते हैं.

एमटीएस (नॉन-टेक्निकल) और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 का पेपर- II (डिस्क्रिप्टिव पेपर) 06 नवंबर, 2022 को देशभर के अलग अलग एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित किया गया था. एमटीएस के पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होने के लिए 14039 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और हवलदार के पद के लिए कुल 12185 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, "एग्जाम की लिस्ट के पैरा -17 के तहत दिए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक, कैंडिडे्टस को केवल उन पोस्टकम - स्टेट्स / केंद्र शासित प्रदेशों / सीसीए की वैकेंसी के लिए चयनित माना गया है, जिसके लिए उन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपनी वरीयता दी है."

How to check SSC MTS, Havaldar List of Selected Candidates?

कैंडिडेट्स की लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको MTS, Havaldar shortlisted candidates का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक नई पीडीएफ फाइल खुल जाएगी. इस फाइनल में उन कैंडिडे्टस की लिस्ट है जो सेलेक्ट किए गए हैं.

आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

सेलेक्ट होने वाले कैंडिडे्टस की लिस्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये https://ssc.nic.in/SSCFileServer/PortalManagement/UploadedFiles/Writeup_... है.

आपको बता दें कि पांच कैंडिडेट्स जिनके रोल नंबर 2201074873, 2201231403, 8201000903, 9210004350 और 9211006706 हैं, वे हवलदार के पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा/ शारीरिक मानक परीक्षा (पीईटी/ पीएसटी) के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य हैं. उनका पीईटी/ पीएसटी बाद में आयोजित किया जाएगा, जो किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से फिटनेस का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने के अधीन होगा.

