Sarkari School Teacher Recruitment 2022: 40,506 सरकारी स्कूट टीचर रिक्रूटमेंट के एग्जाम की तारीख बदली, ये है नई डेट का अपडेट

Teacher Bharti Jobs State Wise Apply Here: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्राथमिक विद्यालयों में लिखित (ऑब्जेक्टिव) प्रतियोगी परीक्षा में हेड टीचर भर्ती को स्थगित करने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है. आयोग को 28 जुलाई 2022 को प्राथमिक विद्यालयों में हेड टीचर लिखित ऑब्जेक्टिव परीक्षा आयोजित करनी थी. जिन उम्मीदवारों ने प्राथमिक विद्यालयों में हेड टीचर पद के लिए आवेदन किया है, वे बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट-bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध स्थगन नोटिस की जांच कर सकते हैं.

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, बीपीएससी ने कुछ अपरिहार्य कारणों से प्राथमिक विद्यालयों में लिखित (ऑब्जेक्टिव) प्रतियोगी परीक्षा में हेड टीचर परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है. आयोग को शिक्षा विभाग बिहार सरकार के तहत प्राथमिक विद्यालयों में बीपीएससी प्रधान शिक्षक के 40,506 खाली पदों को भरने के लिए पात्र भारतीयों के लिए 28 जुलाई 2022 को परीक्षा आयोजित करनी थी. अब आयोग नियत समय में उसी के लिए नई परीक्षा तारीख जारी करेगा. आप नीचे दिए गए स्टेप का पालन करने के बाद आधिकारिक वेबसाइट से बीपीएससी हेड टीचर एग्जाम डेट 2022 नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं.

How to Download BPSC Head Teacher Exam Dates 2022 Postponement Notice

नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं.

अब वेबसाइट के होमपेज पर आपको 'Important Notice: Regarding postponement of Head Teacher in Primary Schools Written (Objective) Competitive Examination scheduled on 28.07.2022 का लिंक मिलेगा. उसपर क्लिक करें.

क्लिक करे के बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी. यह फाइल ही नोटिफिकेशन है.

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

