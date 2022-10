TET 2022 Notification (Out): टीईटी 2022 नोटिफिकेशन जारी, ये रहा चेक और अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक

Sarkari Naukri: पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (WBBPE) 11 दिसंबर 2022 (रविवार) को साल 2022 के लिए पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित कर रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन wbbpeonline.com पर शुरू हो गए हैं. डब्ल्यूबी टीईटी रजिस्ट्रेशन लिंक 3 नवंबर 2022 तक उपलब्ध है. यह परीक्षा उन शिक्षकों के लिए है जो सरकारी सहायता प्राप्त/सरकारी प्रायोजित/जूनियर बेसिक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 वीं तक के लिए सहायक शिक्षक के पदों में नौकरी करना चाहते हैं. सीधा लिंक भी यहां दिया गया है.

उम्मीदवारों को कम से कम 50 फीसदी नंबरों के साथ 12 वीं पास होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा / बी.ई.एल.एड / विशेष शिक्षा में डिप्लोमा या 50 फीसदी नंबरों के साथ ग्रेजुएट और बेचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड) होना चाहिए. वे नीचे दिए गए पीडीएफ लिंक के माध्यम से पात्रता पर ज्यादा डिटेल देख सकते हैं.

परीक्षा में पास होने के लिए, उम्मीदवार को 150 नंबर में से कम से कम 60 फीसदी नंबर प्राप्त करने होंगे. हालांकि, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी ए / ओबीसी बी / पीएच / ईसी / भूतपूर्व सैनिक और डीएच सहित आरक्षित कैटेगरी के लिए 55 फीसदी नंबर जरूरी हैं.

How to Apply for WBBPE TET 2022?

इसके लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbbpeonline.com पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “APPLY FOR TEACHER ELIGIBILITY TEST, 2022 (TET-2022)” का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें. अब अप्लाई पर क्लिक करें.

इंसट्रक्शन पढ़ें, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें, अब आपके दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा.

अब एप्लीकेशन फॉर्म भर दें और वहां मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो साइन आदि अपलोड कर दें.

अब अपनी भरी हुई डिटेल्स चेक करें. अगर कुछ बदलना हो तो बदल सकते हैं.

अब एप्लीकेशन के लिए पेमेंट कर दें. अब भरे हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लें और WBBPE से घोषणा की प्रतीक्षा करें.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर