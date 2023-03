UP Police Recruitment 2023: यूपी पुलिस कांस्टेबल-फायरमैन की भर्ती का नोटिफिकेशन, कैंडिडेट्स को ऐसे करना होगा आवेदन

UP Police Constable Recruitment 2023: यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का इंतजार करने वालों का जल्द ही इंतजार खत्म होने की कगार पर है.उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) यूपी पुलिस में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन uppbpb.gov.in पर जारी करने जा रहा है. UP Police कांस्टेबल भर्ती 2023 नोटिफिकेशन का पीडीएफ ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. जिन कैंडिडेट्स ने 12वीं क्लास पास कर ली है या उसके समकक्ष योग्यता परीक्षा पास की है, वे UP Police के लिए अप्लाई कर सकेंगे. इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 35757 पदों के लिए कांस्टेबलों की भर्ती होनी है. इसमें 26200 पद यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए होंगे और 8500 पद यूपी पुलिस पीएसी कांस्टेबल भर्ती के लिए रिजर्व होंगे. इसके अलावा 1057 पद यूपी पुलिस फायरमैन कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए रिजर्व होंगे.

UP Police कांस्टेबल वैकेंसी 2023 के लिए नोटिफिकेशन uppbpb.gov.in से डाउनलोड कर पाएंगे. UP Police फायरमैन पीएसी कांस्टेबल ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2023 फरवरी से UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शुरू किए जाने की उम्मीद है. कैंडिडेट्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं. चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. कैंडिडे्टस को ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय अपलोड की गईं डिटेल/ डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के अधीन होगी, जब उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया (डीवीपी) के लिए रिपोर्ट करता है (यदि शॉर्टलिस्ट किया जाता है). डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई नया डॉक्यूमेंट् स्वीकार नहीं किया जाएगा. जो उम्मीदवार 35757 पदों के लिए यूपी पुलिस पीएसी फायरमैन कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, वे आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन फीस की बात करें तो इसके लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 300 रुपये की आवेदन फीस हो सकती है. आयु सीमा की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा 18 साल से लेकर 23 साल तक है. ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा 18 साल से लेकर 26 साल तक है. एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा 18 साल से लेकर 28 साल तक है. वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा 18 साल से लेकर 26 साल तक है. वहीं यूपी सरकार के नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट दी जाएगी. How To Apply For UP Police Constable Online Form Recruitment 2023 सबसे पहले कैंडिडेट्स को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा.

आपको 35757 पदों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन लिंक दिखाई देगा और लिंक पर क्लिक करें.

अब आपको वहां मांगी गईं अपनी पर्सनल डिटेल दर्ज करनी होंगी और फोटो, साइन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे.

यह सब करने के बाद सबसे आखिर में एग्जाम फीस पे करनी होगी और फॉर्म सबमिट कर देना होगा.

इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.