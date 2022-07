UP Police Result 2022 Released: यूपी पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी, ये रही सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट

UP Police Result 2022: यूपी पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) ने एएसआई और पीएसआई पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसआई राउंड में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है. उम्मीदवार यूपीपीआरपीबी एएसआई डीवी पीएसटी रिजल्ट यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट यानी uppbpb.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल) / सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल विजिलेंस), सहायक उप निरीक्षक (क्लर्क) / सहायक उप निरीक्षक (कॉन्फिडेंशियल विजिलेंस), और सहायक उप निरीक्षक (अकाउंट्स) के पदों के लिए डॉक्यूमेंट्स पीएसटी राउंड में सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर और टाइपिंग राउंड के लिए उपस्थित होना जरूरी है.

पीएसटी में कुल 4928 कैंडिडेट्स को सफल घोषित किया गया है. अब इन्हें अगले चरण कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगा. यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शारीरिक मानक परीक्षण के बाद बोर्ड स्तर पर जांच के बाद अलग अलग कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी की है. इन्हें हाइट, वजन व डॉक्यूमेंट में कमी की वजह से अयोग्य करार दिया गया है.

How to Download UP Police ASI SV PST Admit Card 2022?

अपना रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को UP Police Recruitment की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा.

होमपेज पर आपको यूपी पुलिस भर्ती के रिजल्ट को डाउनलोड करने का लिंक ‘उपनिरीक्षक (गोपनीय) /उपनिरीक्षक (गोपनीय सतर्कता), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) / सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक सतर्कता) के पदों हेतु आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की सूची' , 'सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों हेतु टंकण परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की सूची’ मिलेगा. उसपर क्लिक करें.

क्लिक करते ही UP Police ASI DV Result PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी. यह उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनका सिलेक्श अगले राउंड के लिए हुआ है.

अब यहां आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर चेक कर सकते हैं.

