UPPCL Recruitment 2022: यूपी में बिजली विभाग में निकली सरकारी नौकरी, आयु सीमा 40 साल

UPPCL Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org पर यूपीपीसीएल अकाउंट ऑफिसर भर्ती 2022 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशि जारी किया है. UPPCL ने अकाउंट ऑफिसर के पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 15 अकाउंट ऑफिसर के पद भरे जाने हैं. यूपीपीसीएल अकाउंट ऑफिसर भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 दिसंबर 2022 से शुरू हो गई है. उम्मीदवार यूपीसीसीएल भर्ती 2022 के लिए सभी डिटेल यहां चेक कर सकते हैं.

UPCCL Account Officer Recruitment 2022

UPPCL अकाउंट ऑफिसर भर्ती 2022 नोटिफिकेश इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2023 है. वहीं आयु सीमा की बात करें तो इन कैंडिडेट की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए. वहीं अधिकतम आयु सीमा 40 साल रखी गई है. कैंडिडेट्स का सेलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट www.upenergy.in है.

इन पदों के लिए आवेदन करने के बाद फीस पे करने की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2023 है. General / OBC / EWS कैटेगरी के लिए आवेदन फीस 1180 रुपये है. वहीं एससी एसटी कैटेगरी के लिए आवेदन फीस 826 रुपये है. इसके लिए एग्जाम फरवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है. कैटेगरी वाइज पदों की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए सात पद, ईडब्ल्यूएस के लिए एक, ओबीसी केलिए 3 एससी के लिए 4 पद आरक्षित हैं.

How to Apply for UPPCL Recruitment 2022

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाना होगा.

इसके बाद होमपेज पर आपको Vacancy/ Results मिलेगा. उसपर क्लिक करें.

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. अब उस विज्ञापन को देखें जिसके लिए आपको अप्लाई करना है.

वहीं आ रहे “Apply Online” के लिंक पर क्लिक करें और अपना आवेदन फॉर्म भर दें.

फॉर्म भरने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें और आवेदन फीस पे कर दें.

अपना फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार उसका प्रीव्यू जरूर देख लें. उसके बाद फाइनल सबमिट कर दें.

अब इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें.

