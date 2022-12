Welcome 2023: पटवारी, क्लर्क और टीचर समेत 13000 से ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरी

Graduate Govt. Jobs 2022-23 Job Notification: आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं तो आपके पास 13000 से ज्यादा वैकेंसी के लिए आवेदन करने का सुनहरा मौका है. 13000 से ज्यादा पदों में से, आपको पटवारी, क्लर्क/कंप्यूटर ऑपरेटर, संविदा और सोसाइटी प्रबंधक, टीजीटी, हिंदी शिक्षक, संस्कृत शिक्षक, तेलुगु शिक्षक, उर्दू शिक्षक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक और अन्य सहित वैकेंसी के लिए आवेदन करने का मौका है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है और इनकी आखिरी तारीख होने से पहले आप इसके लिए आवेदन कर दें.

MP Patwari Recruitment 2023 for 3555 Vacancies

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एमपीईएसबी) या मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड (एमपीपीईबी) ने ग्रुप-2 (सब ग्रुप-4) के तहत 3555 अलग अलग पदों के लिए नोटिस जारीकिया है. पटवारी, अनुवादक, सहायक प्रधानाध्यापक, पुस्तकालय सहायक, सहायक लेखा परीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, विपणन सहायक, स्टेनो टाइपिस्ट, प्रोबेशन अधिकारी, कोच, निदेशक आदि सहित कोई भी ग्रेजुएट उम्मीदवार इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए 5 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 तक आवेदन किया जा सकता है.

OSSC Teacher Recruitment 2022-23 for 7540 TGT and Other

ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग टीजीटी, हिंदी शिक्षक, संस्कृत शिक्षक, तेलुगु शिक्षक, उर्दू शिक्षक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक समेत 7540 अलग अलग पदों पर भर्ती कर रहा है. इसके लिए ग्रेजुएट जैसी शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए 11 दिसंबर 2022 से 9 जनवरी 2023 तक आवेदन किया जा सकता है.

SAIL Recruitment 2022: Apply Online For Consultant, Manager and Others

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) ने अलग अलग पदों के लिए रोजगार समाचार (26 नवंबर-02 दिसंबर) 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया है. आपके पास www.sailcareers.com पर सलाहकार, प्रबंधक, सर्वेयर और अन्य पदों सहित आवेदन करने का अवसर है. इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2022 है.

