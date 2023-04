Business Idea: खीरे की खेती से हो जाएंगे मालामाल, लागत से 4 गुना मुनाफा कमाना है तो यहां जान लीजिए तरीका

Cucumber Farming: देश के ज्यादातर किसान परंपरागत खेती करते हैं, लेकिन इसमें इतनी कमाई नहीं होती है कि किसान की आर्थिक हालत बहुत अच्छ हो जाए. ज्यादातर किसानों की तंगी का मुख्य कारण ही यह होता है कि वे परंपरागत खेती ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खेती हैं, जिनमें अच्छी कमाई की जा सकती है, जैसे कुछ खास तरह की सब्जियां या सलाद लगाना आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है.

ऐसी ही एक फसल है खीरा (Cucumber Farming), जिसका इस्तेमाल सलाद और सब्जी के तौर पर किया जाता है. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हमेशा डिमांड में रहने वाले इस नेचूरल हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट खेती करके आप मोटी कमाई कर सकते हैं. आज हम बात करेंगे कि कैसे की जाती है खीरे की खेती (How to do Cucumber Farming) और इससे कैसे 4 गुना मुनाफा कमाया जाए...

ऐसे करें खीरे की खेती

खीरा साल भर डिमांड में बना रहता है, इसलिए पूरे साल खीरे की खेती की जा सकती है. इसकी कई किस्में होती हैं. हालांकि, सीजन के हिसाब से ही खीरे का बीज खरीदना जरूरी है. अगर आप परंपरागत तरीके से खीरे की खेती करेंगे तो आपको कम पैदावार मिलेगी. हालांकि, एक तरीके से आप तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.

इसके लिए आपको पॉली हाउस बनाकर खीरे की खेती करना होगा, ताकि उत्पादन बढ़े और अच्छी क्वालिटी के खीरे मिले. इससे आपको और भी कई फायदे मिलेंगे. इससे आप फसल के मुताबिक तापमान कंट्रोल कर सकते हैं और साल भर में कभी भी कोई भी सब्जी लगाकर सकते हैं.

केवल दो महीने में तैयार हो जाती है फसल

अच्छी बात यह है कि खीरे की फसल केवल दो महीने के भीतर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है. इसके बाद महीनों तक आपको इस खेती से पैदावार मिलती रहती है. केवल एक हेक्टेयर में खीरे की खेती से आपको लगभग 500 क्विंटल तक पैदावार मिलती है.

वहीं, हाइब्रिड किस्म के खीरे की खएती से आपको प्रति एकड़ 700 क्विंटल तक की पैदावार भी मिल सकती है. अगर आप विदेशी किस्मों के खीरे की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले होटल या रेस्टोरेंट से संपर्क कर के इसकी सप्लाई के बारे में बात जरूर कर लें, क्योंकि बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में इनकी काफी डिमांड होती है.

लागत और मुनाफा

अगर आप पहली बार पॉली हाउस में खेती करने की सोच रहे हैं तो आपको पॉली हाउस तैयार करना होगा, जाहिर सी बात है इस पर खर्च बहुत करना होगा. ऐसे में अच्छा होगा कि आप पॉली हाउस सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के तहत बनाएं.

वहीं, एक हेक्टेयर में खीरे की खेती करने पर आपको लगभग 2.5 - 3 लाख रुपये की लागत आएगी. मान लीजिए कि आपको करीब 600 क्विंटल पैदावार मिलती है और इसे 20 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जाए, तो आपकी लगभग 12 लाख रुपये की कमाई होगी. इस तरह आप 4 गुना नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं.