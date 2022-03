OMG: शख्स के जीभ पर उग आए हैं काले मोटे बाल, ऐसे लोगों को हो सकती है ये बीमारी

Black Hairy Tongue: इंसान के शरीर के लगभग हर अंग पर बाल उगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी के जीभ पर बाल उग आए हैं. वह भी मोटे और काले बाल! अमेरिका से एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. इसके बारे में जानकर दुनियाभर के विशेषज्ञ और डॉक्टर्स हैरान रह गए हैं. अमेरिका में एक शख्स की जीभ (Tongue) अचानक से काली पड़ने लगी और उस पर काले मोटे बाल उग आए.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शख्स की जीभ में उगे बालों को देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए हैं. 50 साल के इस शख्स ने अपने साथ हुई इस अनोखी बीमारी के बारे में डॉक्टर्स को बताया कि उसके जीभ में बालों के उगने के बाद किसी भी तरह का दर्द तो महसूस नहीं होता लेकिन इससे उसे कई तरह की परेशानी हो रही है.

जब डॉक्टर्स ने शख्स के जीभ की जांच की तो पाया कि जीभ में काले रंग के बालों के नीचे पीले रंग की परत भी मौजूद है. इसके ऊपरी हिस्से में काले बाल उगे हैं. JAMA Dermatology Journal में इस अनोखी बीमारी पर एक आर्टिकल लिखा गया. इसमें लिखते हुए डॉक्टर्स ने बताया कि जीभ पर एक मोटी काली परत पड़ गई. वहीं जीभ के बीचों बीच तथा पीछे की तरफ पीले रंग की परत थी.

Man Discovers He Has Especially Severe Case Of "Black Hairy Tongue"https://t.co/lE8kO0aYMF pic.twitter.com/gGCkQFVv5w

— IFLScience (@IFLScience) March 10, 2022