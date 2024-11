84 घंटे काम करने की पॉलिसी... पोस्ट में लिखा ऐसा तो इस कंपनी के CEO को लोगों ने दी मौत की धमकी

AI Startup CEO Daksh Gupta: भारतीय मूल के CEO और AI स्टार्टअप Greptile के फाउंडर दक्ष गुप्ता ने हाल ही में अपनी कंपनी की विवादास्पद 84 घंटे काम करने की पॉलिसी का खुलासा किया, जिसके बाद उन्हें कई मौत की धमकियां मिलीं. दक्ष गुप्ता ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनकी कंपनी में काम और जीवन का कोई संतुलन नहीं है और इस पर उन्होंने जो खुलासा किया, वह तेजी से चर्चा का विषय बन गया. इस पॉलिसी को लेकर कई लोग दक्ष गुप्ता की आलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक टॉक्सिक वर्क कल्चर जहरीली मान रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 3 चोर 4 मिनट में 5 करोड़ का माल लेकर हुए गायब, CCTV फुटेज देखा तो लोगों के उड़ गए होश

दक्ष गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी में कर्मचारी आमतौर पर सुबह 9 बजे से रात 11 बजे या बाद तक काम करते हैं, जिसमें नियमित रूप से शनिवार और कभी-कभी रविवार को भी काम करना पड़ता है. दक्ष गुप्ता ने अपने पोस्ट में लिखा, "मैंने उम्मीदवारों को पहले इंटरव्यू में ही बता दिया कि Greptile में कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है. आम तौर पर काम के दिन सुबह 9 बजे से शुरू होते हैं और रात 11 बजे या बाद तक चलते हैं, साथ ही शनिवार और कभी-कभी रविवार को भी काम करना पड़ता है."

दक्ष गुप्ता ने यह भी स्वीकार किया कि हाई प्रेशर वाले काम के माहौल और खराब प्रदर्शन के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लागू किया गया है. हालांकि, CEO ने यह माना कि शुरू में यह बात शेयर करने में उन्हें असहज महसूस हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने इसे अपने दृष्टिकोण के रूप में सही ठहराया. उन्होंने कहा, "शुरुआत में यह गलत महसूस हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि पारदर्शिता अच्छी है."

now that this is on the front page of reddit and my inbox is 20% death threats and 80% job applications, here’s a follow up

- to everyone who is overworked and underpaid at their software jobs esp outside the US, i feel for you, and i’m sorry this struck a nerve. the people… pic.twitter.com/RzAM75DiG2

— Daksh Gupta (@dakshgup) November 10, 2024