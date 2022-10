Anand Mahindra ने लोगों को दिया ऐसा चैलेंज, 50 साल से अधिक उम्र वाले नहीं दे सकते जवाब; और आप?

Anand Mahindra Challenge: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया के बेहद शौकीन हैं. वह अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के लिए कई लुभावने व प्रेरणादायक वीडियो या पोस्ट शेयर करते रहते हैं. इस बार उन्होंने एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसे देखकर लोग थोड़े देर के लिए सोच में पड़ गए. इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को चैलेंज दिया कि तस्वीर में दिखाई देने वाले छोटे-छोटे व सिंपल सेंटेंस को बिना गलती किए लगातार पढ़ना है. इस पोस्ट को आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया. ऐसा दावा किया गया है कि इससे मनुष्य के मानसिक स्तर का पता चल सकता है.

क्या आपने भी चैलेंज को किया स्वीकार?

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) की पोस्ट के मुताबिक, यह एक व्यक्ति की मानसिक उम्र का निर्धारण करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय (Harvard University) द्वारा निर्मित टेस्ट है, और तब से यह पोस्ट इंटरनेट पर चक्कर लगा रहा है. सरल शब्दों में, आनंद महिंद्रा ने एक व्यक्ति की मानसिक आयु निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण साझा किया. पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'मुझे यह मानना पड़ेगा कि यह एक शानदार टेस्ट था, जिसे मुझे मेरे एक दोस्त ने शेयर करने के लिए कहा. गजब का परिणाम मिला.' टेस्ट हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ साइकियाट्री द्वारा मानसिक आयु मूल्यांकन के रूप में बनाया गया था.

I have to admit that this was a brilliantly accurate test that a friend urged me to take. Indisputable result. pic.twitter.com/y5yQQiXe2L

— anand mahindra (@anandmahindra) October 1, 2022