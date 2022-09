Anand Mahindra: मौसम की मार में भी नहीं थमी मुंबई पुलिस, फोटोज देखकर महिंद्रा भी हुए इम्प्रेस और कही ये बात

Mumbai Police Photo: आनंद महिंद्रा अपने फैंस को हमेशा मोटिवेट (Inspire) करने की कोशिश करते रहते हैं. महिंद्रा अपने ट्विटर हैंडल से कभी जुगाड़ के वीडियोज तो कभी इंस्पिरेशनल किस्से शेयर करते हैं. इतना ही नहीं महिंद्रा (Anand Mahindra) अपने फैंस को रिप्लाई भी करते हैं. इस बार एक फोटोग्राफर ने अपने टैलेंट से महिंद्रा का दिल जीत लिया और उन्हें उसकी खींची गई फोटोज पोस्ट करने के लिए मजबूर कर दिया.

फोटोग्राफी ने जीता दिल

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर एक शख्स की फोटोग्राफी स्किल्स (Photography Skills) को लोगों के साथ साझा किया. आपको बता दें कि इन तस्वीरों में फोटोग्राफर ने मुंबई पुलिस को भारी बारिश में भी अपनी ड्यूटी करते हुए कैद किया है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों (Viral Photo) को जरूर देखें...

Very evocative photos @ompsyram They highlight the lonely task of these ‘urban soldiers’ who steadfastly perform their duties, no matter how uncomfortable the weather… And we take them for granted. https://t.co/SqHRZlbQyT

— anand mahindra (@anandmahindra) September 16, 2022