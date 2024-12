आनंद महिंद्रा ने क्यों कहा- मैं फिर से खरीदने जा रहा हूं ये 108 साल पुराना साबुन, Video ने चौंकाया

Anand Mahindra Mysore Sandal Soap: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने हाल ही में एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए मायसोर सैंडल सोप की तारीफ की. यह भारतीय धरोहर ब्रांड कर्नाटका सोप्स और डिटर्जेंट्स लिमिटेड (KSDL) द्वारा निर्मित है और इसका इतिहास 1916 से जुड़ा हुआ है. आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो के जरिए इस साबुन के निर्माण प्रक्रिया को शेयर किया और बताया कि यह ब्रांड अब भी जीवित और प्रासंगिक है, जो भारतीय घरों में अपनी खास जगह बनाए हुए है.

मायसोर सैंडल सोप का ऐतिहासिक सफर

मायसोर सैंडल सोप का निर्माण 1916 में महाराजा कृष्णराज वोडेयर और दीवान एम. विश्वेश्वरैया के द्वारा स्थापित 'गवर्नमेंट सैंडलवुड ऑयल फैक्ट्री' में हुआ था. इस फैक्ट्री का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले चंदन तेल का उत्पादन करना था, जिसे बाद में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरू में विकसित किया गया और यह तेल ग्लोबल लेवल पर मशहूर हुआ. इस साबुन की विशेषता इसका शुद्ध चंदन तेल है, जो भारतीय घरेलू उपयोग का एक अहम हिस्सा बन चुका है.

KSDL रोजाना 10 से 12 लाख वाड़े साबुन का उत्पादन करती है. इसके अलावा, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के एमएस धोनी भी एक समय इस मायसोर सैंडल सोप के ब्रांड एंबेसडर रह चुके हैं.

महाराजा का विजन और साबुन का उदय

मायसोर सैंडल सोप के उत्पादन की प्रेरणा एक उपहार से मिली चंदन तेल साबुन से थी. इसके बाद एसजी शास्त्री ने 1918 में लंदन में प्रशिक्षित होकर मायसोर सैंडल सोप का निर्माण शुरू किया, जिसमें चंदन तेल को प्राकृतिक आवश्यक तेलों के साथ मिश्रित किया गया. इस साबुन को भारत का "फ्रैगेंस एम्बेसडर" कहा जाता है, जो अपनी गुणवत्ता और धरोहर के लिए प्रसिद्ध है.

— anand mahindra (@anandmahindra) December 21, 2024