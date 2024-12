आनंद महिंद्रा हर साल क्रिसमस पर एक ही तस्वीर क्यों करते हैं शेयर, खुद कर डाला खुलासा

Anand Mahindra Shares On Christmas: क्रिसमस 2024 के मौके पर भारतीय बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प तस्वीर पोस्ट की, जिसे लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं. आनंद महिंद्रा ने तस्वीर के साथ लिखा, “मैं कभी भी इस तस्वीर को हर क्रिसमस पर साझा करने से थकता नहीं हूं.”

तस्वीर में क्या है खास?

इस तस्वीर में एक सिख व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, जिसमें कई बच्चे सैंटा के रूप में सजे हुए हैं. यह दृश्य भारत की विविधता और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है. आनंद महिंद्रा की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर उत्साह और खुशी का माहौल बना दिया. एक यूजर ने तस्वीर पर लिखा, “यह तस्वीर भारतीय संस्कृति को बेहतरीन तरीके से दर्शाती है. हम किसी भी त्योहार को खुशी, प्रेम और आशा के साथ मनाना पसंद करते हैं.” एक अन्य यूजर ने इसे पंजाब के 1980 के दशक की याद बताते हुए कहा, “हम इसी तरह स्कूल जाते थे.”

I will never tire of sharing this pic every Christmas… pic.twitter.com/qgmAIHVT5Q — anand mahindra (@anandmahindra) December 25, 2024

क्रिसमस के दौरान सिख सैंटा की चर्चा

आनंद महिंद्रा का यह पोस्ट पहला नहीं था, जब उन्होंने क्रिसमस पर सिख सैंटा की तस्वीर साझा की हो. 2016 में भी उन्होंने एक सिख बच्चे की तस्वीर पोस्ट की थी, जो सैंटा क्लॉज के रूप में सजा हुआ था. रिपोर्ट्स के अनुसार, उस बच्चे का नाम रेहऱास सिंह कुकरेजा था. उस समय आनंद महिंद्रा ने लिखा, “जब मेरे पास पोते-पोतियां होंगे, तो मैं चाहता हूं कि वे सबसे पहले इस खुशमिजाज आदमी को सैंटा के रूप में देखें. 'सड्डा सरदार सैंटा'. हैप्पी क्रिसमस, सभी को...”

इस पोस्ट पर एक यूजर ने हंसी के साथ प्रतिक्रिया दी, “हा हा हा, इस पर पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन पोते-पोतियां थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं.” एक अन्य यूजर ने गोल्डन टेम्पल, अमृतसर में सैंटा के रूप में सजे एक बच्चे की तस्वीर शेयर की थी.

When I finally have grandchildren, this happy guy is the first Santa I want them to see. 'Sadda Sardar Santa.' Merry Christmas, everyone... pic.twitter.com/pDCixQeQZt — anand mahindra (@anandmahindra) December 25, 2016

2017 में भी शेयर किया था एक मजेदार पोस्ट

आनंद महिंद्रा ने 2017 में भी एक मजेदार पोस्ट साझा किया था, जिसमें सैंटा क्लॉस को योग करते हुए दिखाया गया था. महिंद्रा ने लिखा था, “आज सुबह जब मैं सूर्यनमस्कार कर रहा था, तब एक सफेद दाढ़ी वाला, मोटा-सा व्यक्ति जो अजीब लाल कपड़ों में सजा हुआ था, मेरे साथ योग कर रहा था. वह अपने बड़े पेट के बावजूद काफी फ्लेक्सिबल था. हैप्पी क्रिसमस सभी को...” इस पोस्ट ने भी सोशल मीडिया पर हलचल मचाई थी.

A white bearded, generously sized individual dressed in a strange red outfit joined me as I did my suryanamaskars this morning. He was pretty flexible despite his rather large belly..

Merry Christmas to you all... pic.twitter.com/TtUdqBA2co — anand mahindra (@anandmahindra) December 25, 2017

आनंद महिंद्रा का क्रिसमस पर सिख सैंटा को लेकर प्यार और भारतीय संस्कृति के प्रति उनका सम्मान लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहा है. उनका यह पोस्ट भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक खूबसूरत तरीके से पेश करता है, जिससे लोग इस पर अपनी राय शेयर कर रहे हैं और इसे लेकर पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं. इस साल का क्रिसमस पोस्ट न केवल महिंद्रा की उदार सोच को दर्शाता है, बल्कि भारतीय परंपराओं और संस्कृति के प्रति उनका सच्चा प्रेम भी प्रदर्शित करता है.