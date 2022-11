Anand Mahindra की पत्नी ने कुछ साल पहले दी थी ये सलाह, ट्विटर पर किया खुलासा

Anand Mahindra Tweet: बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) का ट्विटर हैंडल दिलचस्प और मजाकिया ट्वीट्स का खजाना है. वह अक्सर ऐसे ट्वीट करते हैं, जिसे देखकर लोग शेयर करना जरूर पसंद करते हैं. हालांकि, कई बार वह यूजर्स के मजेदार ट्वीट को शेयर करके अपनी राय देना नहीं भूलते. इस बार उन्होंने नॉर्वे के राजदूत एरिक सोलहेम (Erik Solheim) के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपनी राय दी. दरअसल, एरिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को शेयर किया है, जिसमें मरीज का नाम आनंद लिखा हुआ और उसमें कम्प्यूटर व मोबाइल को फेंकने की सलाह दी है. इस पर आनंद महिंद्रा ने चुटकी लेते हुए मजेदार बात लिखी, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है.

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट के जरिए खोला राज

एरिक सोलहेम ने ट्विटर पर लिखा, 'ट्रीटमेंट की सलाह'. इस ट्वीट पर कुछ यूजर ने आनंद महिंद्रा को टैग कर दिया और फिर उसके बाद आनंद महिंद्रा ने अपना रिएक्शन दिया. आनंद महिंद्रा ने इस ट्वीट पर अपनी पत्नी का भी जिक्र किया और बताया कि कुछ समय पहले उनकी पत्नी ने भी यह सलाह दी थी कि उन्हें अपना कम्प्यूटर और फोन को फेंक देना चाहिए.. ट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने कैप्शन में लिखा, 'ऐसा लग रहा है कि आप मुझे यह ट्वीट कर रहे थे एरिक सोलहेम? वैसे, मेरी पत्नी ने कुछ समय पहले मेरे लिए प्रिस्क्राइब किया था और उसके पास मेडिकल डिग्री भी नहीं है.'

Looks like you were tweeting this to me, @ErikSolheim ??

By the way, my wife prescribed this for me aeons ago. And she doesn’t even possess a medical degree. https://t.co/UOu5lp54sE

— anand mahindra (@anandmahindra) November 15, 2022