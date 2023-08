क्या सच में टाइम ट्रेवल करके आ रहे इंसान? 125 साल पुरानी तस्वीर ने लोगों को सकते में डाला

Time Travel Video: 125 साल पुरानी एक तस्वीर की सनसनीखेज खोज ने हाल ही में ट्विटर यूजर्स को सदमे में डाल दिया, जिससे एक दिलचस्प 'षड्यंत्र सिद्धांत' को जन्म दिया गया, जिसमें सुझाव दिया गया कि मशहूर पर्यावरणविद् ग्रेटा थुनबर्ग (Greta Thunberg) एक टाइम ट्रेवेलर हो सकती हैं. 1898 के स्नैपशॉट में कनाडा के युकोन क्षेत्र के तीन बच्चों को देखा जा सकता है, जिनमें से एक की शक्ल युवा स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा से मिलती-जुलती है. वायरल तस्वीर में एक लड़की दिखाई दे रही है जो बिल्कुल ग्रेटा थुनबर्ग की तरह दिखती है, यहां तक कि वह उसी ब्रेडेड हेयर स्टाइल में है जिसके लिए दुनिया उसे पहचानती है.

क्या ग्रेटा थुनबर्ग भूतकाल से आई हैं?

सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर्स तुरंत इस सोच से हैरान हो गए और सवाल किया कि क्या युवा जलवायु परिवर्तन अधिवक्ता ग्रेटा थुनबर्ग (Greta Thunberg) ने दुनिया को अपना जरूरी संदेश देने के लिए समय का सहारा लिया होगा? वाशिंगटन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के डिजिटल आर्काइव के अनुसार, तस्वीर में दिखाए गए बच्चे कनाडा के युकोन क्षेत्र में कीमती धातु की खोज में क्लोंडाइक गोल्ड रश में उलझे हुए थे. हालांकि, रहस्य तब और गहरा हो गया जब नेटिजन्स ने अनुमान लगाया कि इन साधारण खनिकों में से एक का चेहरा समकालीन जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा से मिल-जुल रहा है.

टाइम ट्रेवलर को सपोर्ट करने वालों ने कहा ऐसा

जैसे ही तस्वीर इतिहास की गहराइयों से सामने आई, 'टाइम ट्रेवलर' के समर्थक भी सामने आए और उनका कहना है कि ग्रेटा थुनबर्ग ने पर्यावरणीय तबाही के बारे में मानवता को चेतावनी देने के लिए अतीत से वर्तमान तक की यात्रा की होगी. कुछ ने ऐसे ही अनुमान लगाया और कहा कि वह अमर हो सकती है या पुनर्जन्म ले सकती है. सोशल मीडिया पर भारी चर्चा के बावजूद ग्रेटा ने टाइम ट्रेवल सिद्धांतों पर कुछ नहीं बोलने का विकल्प चुना. हालांकि इस मामले पर उनकी चुप्पी दिलचस्प है, क्योंकि उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की, जिससे उसके फॉलोअर्स को आश्चर्य हुआ.

I want to thank all the people who I’ve met I North America for their incredible hospitality. And thank you all for your amazing support!

(This wet plate photo was taken by Shane Balkowitsch on Standing Rock Reservation in North Dakota.) pic.twitter.com/ZFAEqM5RPZ

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 13, 2019