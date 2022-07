Balenciaga: फटा हुआ जूता, देखने में लगता है कचरे का सामान; कीमत सुनकर रह जाएंगे दंग

Balenciaga Paris Sneaker: लग्जरी फैशन ब्रांड Balenciaga ने हाल ही में 'पेरिस स्नीकर' के नाम से काफी घिसे-पिटे और फटे जूते स्नीकर्स (sneakers) का अपना सीमित कलेक्शन लॉन्च किया है. इस पेरिस स्नीकर कलेक्शन के तहत महज 100 जोड़े जूते तैयार किए गए हैं. देखने में ये जूते इतने भद्दे लगते हैं कि लगता है जैसे कचरे के ढेर से उठाकर लाए हों. इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पहनकर फेंक दिया हो और कंपनी ने लॉन्च कर दिया. वहां, इनकी कीमत भी काफी रखी गई है.

कंपनी ने इतनी रखी कीमत

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, ये स्नीकर्स लाल, काले और सफेद रंगों में उपलब्ध हैं. जूतों की कीमत 625 डॉलर से शुरू होती है, जो लगभग 48,304 रुपये है और 1,850 डॉलर की रेंज तक जाती है, जो लगभग 1,42,982 रुपये है. Balenciaga Paris स्नीकर दुनिया भर में उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. ये सीमित कलेक्शन जूते दुनिया भर में लॉन्च से पहले 9 मई को यूरोपीय स्टोर और 16 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में उपलब्ध होंगे.

सोशल मीडिया पर ट्रोल

हालांकि, जब से इन स्नीकर्स की तस्वीरें वायरल हुई हैं, तब से सोशल मीडिया पर यूजर्स Balenciaga को बेरहमी से ट्रोल कर रहे हैं. ट्विटर यूजर्स ने प्रोडक्ट की आलोचना करते हुए कहा कि यह जूता गरीबों और बेघरों का मजाक उड़ाता है.

balenciaga is trolling everyone as a social experiment & you can’t convince me otherwise https://t.co/CGP6XElUjK

कंपनी ने दिया बयान

Balenciaga ने जूतों को बनाने का मकसद बताते हुए कहा है कि इन जूतों की डिजाइन क्‍लासिक है और मध्‍यकालीन एथलेटिक्‍स को प्रदर्शित करती है. इनका सोल और आगे के हिस्‍से में सफेद रबर लगी है. इन जूतों को देखने पर ऐसा भी लगता है कि पहले किसी ने इन जूतों को पहना हुआ है.

Balenciaga is releasing a new pair of shoes, and I have to assume they are just trolling people at this point. pic.twitter.com/IsJaBxCvy6

— Joe Pompliano (@JoePompliano) May 9, 2022