Viral Video: 'बाथरूम से आ रहे हैं', टिकट काउंटर पर दिखा ऐसा साइनबोर्ड; लोगों की नहीं रुक रही हंसी

Patna Junction Viral Video: बिहार के पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर पर एक मजेदार साइनबोर्ड दिखा, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. काउंटर पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, सिर्फ एक बोर्ड रखा था, जिसपर लिखा था, 'बाथरूम से आ रहे हैं.' ये साइनबोर्ड इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और लोगों की हंसी नहीं रुक रही.

ट्विटर पर Aye Himan सू नामक अकाउंट से ये वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो को 1 लाख से ज़्यादा बार देखा गया है और 3 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है.

वीडियो देखने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी. जहां कुछ ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की और उनका मजाक उड़ाया तो कुछ ने उन्हें गैरजिम्मेदार बताया.

Nature's call is more important than call of duty https://t.co/i8r0Bv8zjZ

— Muesli (@_slowclaps) August 31, 2022