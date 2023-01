Belly Dance: लड़के ने इतना जबरदस्त बेली डांस किया, लोग बोल उठे- इतना अच्छा अभी तक नहीं देखा

Belly Dance By Boy Smart Moves: डांस के वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं. कई बार लड़के अपने अजीबोगरीब डांस स्किल के चलते जमकर चर्चा में आ जाते हैं. इसी बीच हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें लड़के का डांस स्टेप्स देखकर लोग हैरत में पड़ गए. इस लड़के ने बेली डांस किया है और एकदम शानदार स्टाइल में किया है.

सोशल मीडिया पर धमाल

दरअसल, इस वीडियो को ट्विटर पर कावेरी नामक यूजर ने शेयर किया है. यह वीडियो हालांकि कुछ हफ्ते पहले का बताया जा रहा है लेकिन अब यह सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. यह वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बेली डांस अक्सर लड़कियां ही करती रहती हैं लेकिन इस लड़के ने भी बेली डांस को बेहतरीन तरीके से किया है.

सबसे मुश्किल डांस फॉर्म

असल में बेली डांस को दुनिया के सबसे मुश्किल डांस फॉर्म में गिना जाता है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेली डांस मिडल ईस्ट की आर्ट का हिस्सा है लेकिन बीते कुछ सालों से दुनिया भर में काफी पॉपुलर हो गया है. भारत में भी लोग इस पर परफॉर्म करते हुए नजर आ जाते हैं. इसके स्टेप्स इतने कठिन होते हैं इसलिए इसे मुश्किल डांस फॉर्म में भी गिना जाता है.

सिर पर एक पगड़ी भी बंधी

फिलहाल एक लड़के का यह डांस वायरल हुआ है. यह लड़किया बढ़िया डांस मूव्स करता दिख रहा है. कई यूजर्स इसे उनके द्वारा देखा गए सबसे बेहतरीन बेली डांस परफॉर्म में शामिल हो गया है. वीडियो में दिख रहा है कि यह लड़का घर की छत पर ही यह डांस कर रहा है और उसके सिर पर एक पगड़ी भी बंधी नजर आ रही है.

He is so bloody good at it! pic.twitter.com/fxNbzl4AKE

— Kaveri (@ikaveri) January 18, 2023