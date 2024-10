बीवी से बोलो ढंग से पहने कपड़ा, वरना उसके चेहरे पर फेंक दूंगा एसिड... कंपनी ने उसे नौकरी से निकाला

Bengaluru Acid Attack Threaten: बेंगलुरु में एक आदमी को उसकी कंपनी से निकाल दिया गया था, और उसके खिलाफ एक महिला पर तेजाब फेंकने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया. महिला के पति ने बताया कि आरोपी निखित शेट्टी ने उनकी पत्नी को कपड़ों के च्वाइस के लिए धमकी दी थी. शहबाज अंसारी ने कर्नाटक के अधिकारियों को टैग करते हुए एक पोस्ट में कहा, "यह आदमी मेरी पत्नी को उसके कपड़ों के चुनाव के लिए तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है. कृपया इस आदमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें ताकि ऐसा कुछ न हो."

जब सोशल मीडिया पर लोगों ने पता लगाया कि निखित शेट्टी कहां काम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई. कंपनी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताया कि उन्होंने निखित शेट्टी को काम से निकाल दिया है और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है. कंपनी ने कहा, "हम इस बात से बहुत दुखी हैं कि हमारे एक कर्मचारी निखित शेट्टी ने किसी के कपड़ों के चुनाव के बारे में धमकी दी थी. ऐसा करना बिल्कुल गलत है और हमारी कंपनी के मूल्यों के खिलाफ है."

This is serious. @DgpKarnataka @CMofKarnataka @DKShivakumar . This person is threatening to throw acid on my wife's face for her choice of clothes. Please take immediate action against this person to prevent any incident from happening. pic.twitter.com/N6fxS59Kqm

— Shahbaz Ansar (@ShahbazAnsar_) October 9, 2024