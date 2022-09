बारिश से हुआ Traffic Jam, शख्स ने सड़क पर पानी में पकड़ी मछली, यूजर्स बोले- देखो कहीं व्हेल न आ जाए

Bengaluru Traffic Jam: बेंगलुरु में बीते मंगलवार को हुई भारी बारिश ने शहर की सड़कों को कई महत्वपूर्ण हिस्सों में जलमग्न कर दिया. जैसे ही सड़कें नदियों में बदल गईं, बचाव दल शहर के कुछ हिस्सों में फंसे हुए नागरिकों को उनके घरों से बाहर निकालते हुए देखे गए. लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों और बारिश से हुए अन्य नुकसान के दृश्यों के बीच एक चौंकाने वाली घटना भी देखने को मिली. ट्विटर पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक सिविल वॉलेंटियर को कैटफिश को पकड़े हुए देखा जा सकता है. यह तस्वीर जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुई लोग हैरान रह गए.

बेंगलुरु की सड़क पर वॉलेंटियर ने पकड़ी मछली

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले तस्वीर में देख सकते हैं सड़क पर जैसे ही एक वॉलेंटियर ने अपने हाथों में मछली को पकड़ा तो उसके सहयोगी ने अपने मोबाइल कैमरे में फोटो क्लिक करने लगा. ट्विटर यूजर समीर मोहन द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट में लिखा है, 'बेंगलुरू आओ. सड़क के बीच में आप मछली पकड़ते हुए देख सकते हैं.' इस तस्वीर ने लोगों को हैरानी में डाल दिया. लोग सोच में पड़ गए कि आखिर सड़क पर बारिश के पानी में मछली कैसे आ गई. हालांकि, लोग अब इस बात का मजाक बनाने हैं और तरह-तरह के ट्वीट कर रहे हैं. इस पोस्ट को 2400 से ज्यादा लाइक्स और ढेर सारे कमेंट्स मिले हैं.

Come to Bangalore. You get fresh catch in the middle of the road now! pic.twitter.com/uIdTX5jIF7

— Sameer Mohan (@sleepyhead148) August 30, 2022