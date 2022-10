Trending: Flipkart पर आग बबूला हुए यूजर्स, आप भी करते हैं इस्तेमाल तो जरूर जान लें ये मामला

Big Billion Days Sale: आज के दौर में अच्छी खासी पॉपुलेशन ऑफलाइन जाकर खरीदी करने के बजाय ऑनलाइन (Online Shopping) ही अपनी मन पसंद चीज घर पर ऑर्डर कर लेती है. ऐसे में आपने भी कभी न कभी तो फ्लिपकार्ट का यूज किया ही होगा. बता दें कंपनी ने बिग बिलियन डेज सेल शुरू की थी. इस सेल में बंपर छूट (Bumper Discount) के साथ प्रोडक्ट को बेचा जा रहा था.

कंपनी पर लगे कई आरोप

सोशल मीडिया पर कंपनी के ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं. बहुत से ग्राहक (Customers) कंपनी से परेशान नजर आए. कई लोगों का कहना है कि उनका ऑर्डर फ्लिपकार्ट द्वारा कैंसिल किया जा रहा है. ग्राहकों की मानें तो कंपनी पहले सस्ते दामों में सामान दिखाती है लेकिन ऑर्डर करने पर उसे कैंसिल (Order Cancel) कर दिया जाता है.

लोगों का फूटा गुस्सा

ट्विटर पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने फ्लिपकार्ट (Flipkart) को खरी-खोटी सुनाई. एक यूजर ने कहा कि उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया है. वहीं एक और यूजर ने बताया कि कंपनी ने एक साल से उसे ब्लॉक (Block) किया है. इस यूजर को यकीन है कि जल्द ही फ्लिपकार्ट नापतौल जैसा बन जाएगा. एक यूजर ने दावा किया कि कंपनी फेक ऑफर्स दिखाती है. कस्टमर केयर (Customer Care) पर बात करना चाहो तो रोबोट से बात होती है, कॉल फीचर तक काम नहीं कर रहा है.

#FlipkartDoglaHai

It is very shameful experience with Flipkart...

This also happens with me before .

But at this time NO WORD to say...

Have a look what level Flipkart service actually is . pic.twitter.com/sHFsFpgdvJ

— Vikash Kumar (@imsmithvikash) October 4, 2022