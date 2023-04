Bikini पहनकर झरने के नीचे खड़ी लड़की..पोज बनाना सिखा रहा टूर गाइड, वायरल हुआ मजेदार वीडियो

सामने खड़ा टूर गाइड



दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला इंडोनेशिया के बाली का है. इसका वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में दिख रहा है कि एक शानदार झरने के नीचे एक लड़की खड़ी नजर आ रही है. यह लड़की बिकनी में दिख रही है और तस्वीर के लिए पोज बना रही है. लेकिन उस लड़की के सामने खड़ा टूर गाइड बता रहा है कि वह कैसे पोज बनाए.

बिकनी गर्ल के साथ पार्टनर भी

उस टूर गाइड ने पहले लड़की को पोज बनाने के लिए सुझाव दिया और फिर वीडियो के दूसरे हिस्से में दिख रहा है कि बिकनी गर्ल के साथ उसका पार्टनर भी आ जाता है. इसके बाद फिर दोनों कपल मिलकर फोटो खिंचाने लगते हैं. इसी बीच टूर गाइड उन दोनों को फिर से फोटो खिंचवाने के लिए एक पोज का सुझाव देता है. वे दोनों उसी तरह पोज देते नजर आ रहे हैं.

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग इस पर जमकर कमेंट करने लगे. एक यूजर ने लिखा कि इस वीडियो में यह टूर गाइड ही मुख्य किरदार लग रहा है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि मैं अगर कहीं घूमने जाऊंगा तो इसी टूर गाइड को अपने साथ ले जाऊंगा. फिलहाल वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं.

southeast asia is the only world region where the uncles there serve and slay pic.twitter.com/bF2bB07u4K

— yammi (@sighyam) April 4, 2023