Lottery: परिवार के तीन सदस्यों ने खरीदे अलग-अलग लॉटरी टिकट, फिर किस्मत का खेल देखिए...

Lottery Of Three Members Of Family: दुनियाभर से लॉटरी जीतने के तमाम मामले सामने आते रहते हैं. लॉटरी के बारे में कहा जाता है कि किस्मत मेहरबान रहती है तो वह दरवाजा भी नहीं खटखटाती है सीधे घर में प्रवेश कर जाती है. कई बार लोगों को लॉटरी के पैसे ऐसे ही मिलते हैं. इसी कड़ी में एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जब अमेरिका के एक परिवार के तीन सदस्यों ने मजे मजे में तीन लॉटरी के टिकट खरीद लिए और तीनों टिकट पर जैकपॉट खुल गया.

परिवार के तीन लोगों ने लिया टिकट

दरअसल, यह मामला अमेरिका के मैरीलैंड का है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार के तीन लोग कहीं से लौट रहे थे और अचानक उन्होंने लॉटरी के टिकट रास्ते में ही खरीद लिए. हालांकि यह बताया गया है कि इनमें से एक सदस्य पहले भी लॉटरी के टिकट खरीद चुका है लेकिन उसे सफलता नहीं मिली. इस बार भी उसने टिकट खरीदा लेकिन घर के अन्य दो सदस्यों के साथ टिकट खरीदा.

तीनों की किस्मत चमक गई..

जब इन टिकट का परिणाम सामने आया तो तीनों की किस्मत चमक गई और हैरानी की बात यह है कि तीनों सदस्यों के लॉटरी टिकट पर जैकपॉट निकल आया. बताया गया है कि तीनों को इस लॉटरी के जरिए 41-41 लाख का इनाम मिला है. तीनों सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि एक साथ तीनों का टिकट पैसे जीत लेगा लेकिन ऐसा ही हुआ.

बता दें कि इससे पहले अमेरिका में ही एक ट्रक ड्राइवर ने लॉटरी जीती थी. इस ड्राइवर के ट्रक का ओडोमीटर टूटा हुआ था. इसी टूटे हुए ओडोमीटर पर एक नंबर लगा हुआ था. इसी नंबर का उसने टिकट खरीद लिया. जब लॉटरी का परिणाम सामने आया तो ड्राइवर के होश उड़ गए. उसने 60 लाख रुपये जीत लिए थे.

