22 फिट की छलांग..स्पीड 112km, इस चीते की दौड़ देखकर मंत्रमुग्ध हुई जनता

Cheetah Running With 22 Feet Stride: हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें बहुत ही तेजी से एक चीता दौड़ लगा रहा है. वैसे तो चीते का दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई नई बात है. लेकिन इस वीडियो को जिस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है और इसमें इस तरीके से चीते को दौड़ते हुए दिखाया गया है वह एकदम लाजवाब है.

रनिंग कैमरे के सहारे शूट

दरअसल इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. इसमें दिख रहा है एक चीता सामने से दौड़ता हुआ नजर आ रहा है. वह वीडियो में बाएं से दाएं तरफ दौड़ता दिख रहा है, लेकिन वह अपनी एक सीधी रेखा में दौड़ रहा है. ऐसा लगता है कि इस वीडियो को एक रनिंग कैमरे के सहारे शूट किया गया है.

चीते की छलांग 22 फीट!

इस वीडियो का कैप्शन दिया गया है कि वह एक छलांग में 22 फीट की दूरी तय कर लेता है और करीब 70 मील प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ रहा है. यानी करीब 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह दौड़ रहा है. खास बात यह है कि चीते की छलांग 22 फीट की बताई जा रही है. यह अपने आप में हैरतअंगेज है.

यूजर मंत्रमुग्ध हो गए..

वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यूजर मंत्रमुग्ध हो गए और वह इसे शेयर करने लगे. उन्होंने लिखा कि चीते को दौड़ते हुए उन्हें कई वीडियो में देखा है लेकिन यह वीडियो इतना बढ़िया रिकॉर्ड किया गया है कि देखते ही बन रहा है.

While running, cheetahs cover up to 22 feet per stride reaching speeds of up to 70 miles per hour. pic.twitter.com/4xL7Y6qvCC

— Fascinating (@fasc1nate) January 8, 2023