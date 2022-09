Cheetahs: भारत में ऐसे हुआ था चीतों का अंत, साल 1939 का वीडियो हो रहा वायरल

Birthday Of PM Modi: सोशल मीडिया पर दो चीजों की चर्चा जोर शोर से हो रही है. पहली, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का जन्मदिन और दूसरी, उनके खास दिन पर भारत आए चीते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) के मौके पर भारत में चीता प्रोजेक्ट (Cheetah Project) का उद्घाटन हुआ है. ऐसे में इन चीतों से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो को भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कस्वां ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन (Caption) में लिखा है कि जब चीते भारत वापस आ रहे हैं. देखें किस तरह से अंतिम लॉट का शिकार (Hunt) हुआ, उन्हें अपंग और शिकार पार्टियों के लिए पालतू बनाया गया. पहले आप भी 1939 के इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

When #Cheetah are coming back to #India . A look at how the last of the lots were hunted, maimed and domesticated for hunting parties. Video made in 1939. 1/n pic.twitter.com/obUbuZoNv5

जानें चीतों का इतिहास

अधिकारी ने आगे बताया कि कोरिया (Chhattisgarh) के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में आखिरी तीन चीतों का शिकार किया था. इन सभी का शिकार रात में किया गया था. इस वीडियो के अलावा चीतों की कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया (Social Media) पर आग की तरह फैल रही हैं. लोग इन दुर्लभ तस्वीरों को देखकर खुद को खुशकिस्मत समझ रहे हैं. आप भी ऐसी ही एक फोटो देखिए...

Another hunting cheetah in India from Prince of Wales visit in 1921-22. These #cheetah were used to catch antelopes. These pics are testimonials that if we don't pay attention to conservation what remains only is picture. Once found in #India now they are extinct. pic.twitter.com/iCq89yMwym

