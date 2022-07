Funny Video: चलते शो के बीच ऐसे घुस गई गाड़ी, दुम दबाकर भागे एंकर्स; VIDEO देख हो जाएंगे लोटपोट

Trending On Internet: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना कई वीडियोज पोस्ट (Post) किए जाते हैं. इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बार-बार देखने पर भी हमारी हंसी (Laughing) नहीं रुक पाती. इसी तरह का एक वीडियो खूब व्यूज बंटोर रहा है. बता दें कि इस वीडियो को ट्विटर (Twitter) पर शेयर किया गया है. इस वीडियो को कैप्शन भी काफी मजेदार दिया गया है. वीडियो के कैप्शन (Caption) में लिखा गया है, 'दे केम टू वर्क हाई ऐज हैल'. कमेंट सेक्शन में कुछ लोग खुद को प्रतिक्रिया (Reactions) देने से रोक नहीं पाए.

घबराकर भागे एंकर्स

इस वीडियो में दो एंकर्स को बैठकर एंकरिंग (Anchoring) करते हुए देखा जा सकता है. तभी कुछ ऐसा होता है कि अचानक से दोनों ही घबरा जाते हैं और अपनी सीट से उठकर भागने लगते हैं. दोनों के चेहरे पर बारह बज जाते हैं. आखिर एंकर्स इतना क्यों घबरा गए, ये जानने के लिए सबसे पहले आप इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

they came to work high as heII pic.twitter.com/nUKfacUEyq

— kira (@kirawontmiss) July 10, 2022