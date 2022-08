Life In Danger: नदी में डूब रहे बच्चे के पास दिखा मगरमच्छ, बचाने के लिए SDRF ने लगाई बाजी और फिर...

SDRF Team Helping: ट्विटर पर एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो को देखकर आप वीडियो में दिख रहे बच्चे की हिम्मत (Courage) की तारीफ करते नहीं थकेंगे. हालांकि एसडीआरएफ की टीम भी तारीफ की हकदार है. दरअसल इस वीडियो में एसडीआरएफ (SDRF) की टीम एक लड़के को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है. देखना ये है कि क्या टीम अपने मिशन (Mission) में कामयाब हो पाएगी?

मगरमच्छ से घिरा लड़का

इस वीडियो के कैप्शन (Caption) में लिखा हुआ है कि ये असली वीरतापूर्ण कार्य है. चंबल नदी, मगरमच्छ और लड़ाकू बच्चा. रेस्क्यू टीम को सलाम. इस वीडियो में बच्चे के आसपास कुछ मगरमच्छ (Crocodiles) को चक्कर लगाते हुए देखा जा सकता है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

This is real heroic deed. Chambal river, crocodiles and the fighter kid. Salute to the rescue team. #Chambal pic.twitter.com/MvNVLV5pVy

— Dr Bhageerath Choudhary IRS (@DrBhageerathIRS) August 24, 2022