घर में सो रहे शख्स को छत से सुनाई दी आवाज, अचानक निकले 3 बड़े सांप तो अटक गई सांसें और फिर

Dangerous Snake Video: अगर आपको अपने घर की छत में एक नहीं बल्कि तीन विशालकाय सांप छिपे हुए मिले तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ मलेशिया के एक घर में हुआ और इस डरावनी घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. अगर आपको सांपों से डर लगता है, तो देखने से पहले इसे एक चेतावनी समझें; वीडियो आपको परेशान कर सकता है. मलेशिया के एक घर की छत से तीन बड़े सांपों के गिरने का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

घर की छत से निकल आए तीन भयानक सांप

खबर के मुताबिक, निवासियों ने देर रात परेशान करने वाले शोर को सुनने के बाद आपातकालीन दल को सूचना दी, इसके बाद उन्हें उस जगह पर भेजा गया. वीडियो में रेस्क्यू टीम द्वारा पकड़े गए विशाल सांपों का एक हिस्सा दिखाया गया है. जब चालक दल का एक सदस्य छत के एक हिस्से को लोहे की छड़ी से टैप करता है, तो कम से कम तीन सांपों को एक साथ छत से गिरते हुए देखे जा सकते हैं. तीनों ही एक दूसरे से लिपटे होते हैं और यह सब कैमरे में कैद हो गया. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, "वे रात को सोते समय अपने ऊपर अजीब सी आवाजें सुन रहे थे."

