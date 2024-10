दिवाली पर घर नहीं गई लड़की, अपार्टमेंट में मंगवाया खाना तो डिलीवरी बॉय ने कह दी ऐसी बात

Diwali Delivery Agent: दीवाली का त्योहार खुशियों का समय होता है, जब परिवार और दोस्त एक साथ मिलकर इसका जश्न मनाते हैं. लेकिन कुछ लोगों के लिए इस त्योहार पर अपने प्रियजनों से दूर रहना अकेलेपन की भावना पैदा कर सकता है. ऐसा ही एक अनुभव हुआ था सुरभि जैन के साथ, जो नींद ऐप की फाउंडर और आईआईटी बॉम्बे की पूर्व छात्रा हैं. यह घटना पांच साल पहले बेंगलुरु में हुई थी. सुरभि ने एक पोस्ट में साझा किया कि कैसे वह दीवाली के दिन अकेले अपने अपार्टमेंट में थीं, जबकि उनके सभी दोस्त, सहकर्मी और फ्लैटमेट्स छुट्टी पर चले गए थे.

उन्होंने लिखा, “पांच साल पहले, मैं बेंगलुरु में दीवाली मना रही थी, और यह दिन सच में बहुत उदास और अकेला था. मेरे सभी दोस्त और सहकर्मी घर चले गए थे.” हालांकि, एक साधारण लेकिन दिल को छू लेने वाले इशारे ने उनके दिन को बदल दिया. उस शाम जब एक डिलीवरी एजेंट रमेश उनके खाने के साथ पहुंचे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “हैप्पी दीवाली.” यह छोटे से इशारे ने सुरभि के मनोबल को बढ़ा दिया और उनके अकेलेपन को कम किया.

सुरभि ने कहा, “बड़े सोसाइटी में अकेली, जिस किसी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से ‘हैप्पी दीवाली’ कहा, वह रमेश थे, जिन्होंने अपने साथ खाने के साथ एक गर्म मुस्कान भी दी. हमें उन लोगों के प्रति दयालुता दिखाने की याद रखनी चाहिए जो हमारे दिनों को छोटे-छोटे तरीकों से रोशन करते हैं.” उनकी पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा और यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं.

Five years ago, I was in Bangalore for Diwali, and it was a truly sad and lonely day. All my friends, flatmates, and colleagues had gone home.

Home alone in a big society, the only person who wished me 'Happy Diwali' in-person was Ramesh, the delivery guy who brought food along…

— Surbhi Jain (@surbhiskjain) October 24, 2024