Desi Jugaad: घर के किचन में जुगाड़ लगाकर बनाया ऐसा ट्रेडमिल, देखकर आनंद महिंद्रा के भी उड़े होश

Desi Jugaad In Kitchen: सर्दी हो या फिर गर्मी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती; वह सिर्फ अपने रेगुलर एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं. हालांकि, कुछ लोग ठंड से बचने के लिए घर पर ही होम वर्कआउट करना पसंद करते हैं. रोजाना बाहर जाकर रनिंग या वॉक कर पाना आसान नहीं होता. इस वजह से कई लोगों ने अपने घरों में ट्रेडमिल खरीदकर रखा हुआ है और उसी पर दौड़ते हैं. हालांकि, ट्रेडमिल काफी महंगा मिलता है और हर कोई इसे नहीं खरीद सकता, लेकिन एक शख्स ने इसका ऐसा जुगाड़ लगाया जिसे देखकर आप भौचक्के रह जाएंगे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

ट्रेडमिल के बिना शख्स ने किचन में लगाई दौड़

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने भी इस वीडियो को देखा तो हैरान रह गए और इसे खुद को शेयर किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाए. घर के अंदर किचन में शख्स ने धांसू जुगाड़ लगाया और ट्रेडमिल की तरह दौड़ लगाने लगा. वीडियो के शुरुआत में आप देख सकते हैं कि शख्स अपने किचन में गया और फिर उसने डिश वॉश लिक्विड को जमीन पर गिराया. उसके ऊपर उसने थोड़ा पानी भी गिराया और फिर वह उसी के ऊपर पहले वॉक करने की कोशिश की और फिर थोड़ी देर में दौड़ लगाने लगा. इस दौरान वह ट्रेडमिल में स्पीड बढ़ाने की एक्टिंग भी कर रहा था. हालांकि, यह थोड़ा संभलकर करना चाहिए, वरना पैर फिसलने पर चोट भी लग सकती है.

The lowest cost treadmill in the world. And this year’s Innovation Award trophy goes to… pic.twitter.com/oMlyEPBQoy

— anand mahindra (@anandmahindra) January 7, 2023