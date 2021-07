आखिर बीड़ी का ऐड क्यों करने लगे फुटबॉलर Lionel Messi? जानें इसके पीछे का सच

अर्जेंटीना (Argentina) ने हाल ही में ब्राजील को कोपा अमेरिका (Copa America Final) के फाइनल में हराकर लियोनेल मेसी (Lionel Messi) के नेतृत्व में पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की. इस मैच के हीरो स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी (Lionel Messi) रहे. इन दिनों वह न सिर्फ फुटबॉल के लिए ही चर्चा में रहे, बल्कि भारत में भी उनका नाम जोर-शोर से लिया जा रहा है.

मजेदार बात यह है कि लियोनेल मेसी (Lionel Messi) का चेहरा बीड़ी के एक पैकेट पर नजर आया. आईपीएस रूपिन शर्मा ने ट्विटर पर एक बीड़ी के पैकेट की तस्वीर शेयर की, जिस पर मेस्सी का चेहरा दिखाई दिया. इस ट्वीट के साथ उन्होंने लिखा, 'मेस्सी का भारत में पहला विज्ञापन.'

बीड़ी, तंबाकू के गुच्छे से भरी एक पतली सिगरेट जैसी होती है. भारत में इसका उत्पादन बेहद ही अधिक है. बीड़ी के इस बंडल पर 34 वर्षीय मेसी की तस्वीर को देखकर कुछ लोगों की भौंहें चढ़ गईं, लेकिन कुछ मजेदार प्रतिक्रियाएं भी आईं. एक यूजर ने लिखा कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा. जबकि कुछ लोगों ने और भी मजेदार रिएक्शन्स दिए.

The beedi bundle has a smiling image of the Argentine Footballer with its name being ‘Messi Biri’. As clearly mentioned on the packaging, the thin cigarette has been manufactured at Arif Bidi Factory in West Bengal’s Dhuliyan.

