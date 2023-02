Video: हौंसला होना चाहिए..दिव्यांग डिलीवरी बॉय की हिम्मत के कायल हुए लोग, बोले- कुछ भी हो सकता है

Divyang Delivery Boy: एक फिल्मी डायलॉग है कि कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता है. बस करने का जज्बा होना चाहिए. दुनिया में काफी लोग ऐसे हैं जो इस बात को सच साबित कर देते हैं. एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक दिव्यांग लड़के ने यही बात कही है. यह लड़का कोई और नहीं बल्कि जोमैटो कंपनी का एक डिलीवरी ब्वॉय है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

हेलमेट भी लगा रखा है

दरअसल, इस वीडियो को हिमांशु नामक एक यूजर ने शेयर किया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि एक दिव्यांग लड़का अपनी एक तीन पहिए की साइकिल पर जोमैटो डिलीवरी लेकर जा रहा है. उसने जोमैटो के कपड़े भी पहन रखे हैं और हेलमेट भी लगा रखा है. इसी दौरान उसके बगल से गुजर रहे एक शख्स ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

लड़का भी काफी खुश दिखाई दिया

वीडियो बनाने वाले शख्स ने उससे पूछा कि आप यह अच्छा काम करते हैं. उस डिलीवरी बॉय ने हंसते हुए जवाब दिया कि हां मैं करता हूं. और इसे करने के लिए हौंसला चाहिए. वीडियो बनाने वाला शख्स भी काफी खुश हो गया और वह लड़का भी काफी खुश दिखाई दिया. उस शख्स ने उससे पूछा कि इसको मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा उसने हां में सिर हिलाया.

यह वीडियो वायरल हो रहा

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ लोग लड़के की प्रशंसा करने लगे. हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब किसी दिव्यांग लड़के ने डिलीवरी ब्वॉय की नौकरी की है. कुछ समय पहले लखनऊ के भी एक डिलीवरी बॉय की कहानी वायरल हुई थी जो गाजीपुर से लखनऊ आकर और परिवार का पेट पालने के लिए डिलीवरी ब्वॉय का काम कर रहा था. फिलहाल यह वीडियो वायरल हो रहा है.

Hats off to this man #Zomato #zomatoindia pic.twitter.com/36AyCdcPsB

— Himanshu (@himanshuk783) February 8, 2023