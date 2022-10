Happy Diwali: रॉकेट जलाने के लिए चाचा ने भिड़ाया ऐसा जोरदार जुगाड़, लोग बोले- गजब का Swag है भई!

Diwali Celebration 2022: दिवाली के दिन को अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है. कुछ लोग इसे पटाखों के साथ मनाते हैं तो कुछ रंगोली बनाकर तो कुछ बिल्कुल ईको-फ्रेंडली (Eco-Friendly) तरीके से इस त्योहार को मनाते हैं. हालांकि लोगों के मन में पटाखों के लिए अच्छा खासा क्रेज देखने को मिलता है. ये वीडियो (Trending Video) जरा लीग से हटकर है.

नहीं देखा होगा ऐसा स्टंट

इस वीडियो में एक शख्स को ऐसा जुगाड़ (Jugaad) भिड़ाते हुए देखा जा रहा है जिसे देखकर कई लोग अपना सिर खुजलाते रह गए. आपने भी कभी किसी को इस स्टाइल में रॉकेट (Rocket) जलाते हुए नहीं देखा होगा. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

The founder of NASA was definitely from India pic.twitter.com/lbWlbjHB07

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 21, 2022