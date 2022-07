Microsoft में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर भी चलाता है Rapido बाइक, वजह है चौंकाने वाली

Bengaluru Software Engineer Works As A Rapido Driver: यदि आप कुछ अलग सोच रहे हैं, तो हम शर्त लगा सकते हैं कि बेंगलुरु के किसी व्यक्ति ने ऐसा करने का पहले ही सोच लिया है और करीब-करीब इसे अंजाम भी दे चुका होगा. इंटरनेट ऐसी घटनाओं के उदाहरणों से भरा पड़ा है. बेंगलुरू में मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले पेशेवरों के पास एक मिनट भी वक्त नहीं है और वह अपने जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को अपने तरीके से ढूंढते हैं, चाहे लोगों की मदद करके या फिर ऑफिस में ओवर टाइम करके. जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने; कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम के बाद दूसरे काम में लग जाते हैं और अपनी अर्निंग बढ़ाने का फैसला करते हैं.

बाइक राइडर का काम करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर

निखिल सेठ (Nikhil Seth) नाम के एक ट्विटर यूजर ने बेंगलुरु में अपने जीवन से एक अजीब घटना साझा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. इस घटना के बारे में सुनकर आपको झटका लगेगा, क्योंकि अमूमन ऐसा लोग नहीं करते लेकिन कुछ लोग अनोखे होते हैं. माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर (Software Engineer) के तौर पर काम करने वाला एक शख्स रैपिडो (Rapido) बाइक चलाता है. निखिल ने जब बाइक राइड बुक की तो उस ड्राइवर ने बातचीत करना शुरू कर दिया. रैपिडो ड्राइवर फ्रेंडली तरीके से बात कर रहा था. इसी दौरान निखिल को पता चला कि वह माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर था.

ट्वीट देखें:

My Rapido Driver today was an SDET at Microsoft & he told me that he drives just to talk to people and as a hobby on weekends. @peakbengaluru

— Nikhil Seth (@NikhilSSeth) July 24, 2022